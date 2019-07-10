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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два шага назад

На Среднем Урале закрывается в два раза больше компаний, чем создается
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 150(7908)
Свердловскстат подсчитал количество хозяйствующих субъектов в регионе. "Демография" юрлиц не радует: за первый квартал 2019 года зарегистрировано 2014 новых компаний, а закрылось 3878. Только в Екатеринбурге за первые три месяца создана 1691 компания, но 2817 за это же время "скончались". Что идет не так?

В марте 2019 года в регионе было зарегистрировано 859 юрлиц, при этом "ушло из жизни" 1787. Специалисты оперируют особыми терминами. Так, коэффициент рождаемости предприятий на Среднем Урале составил в марте 6,3 (на тысячу действующих юридических лиц), а коэффициент официальной ликвидации - 13,1. Если судить только по этому месяцу, самые большие потери бизнес понес в Волчанске (коэффициент официальной ликвидации 61,3), Пелыме (35,1), Верхнем Дуброво (30,02), Тугулыме (26,3), Верхней Туре (25,3).  По словам экспертов, Свердловская область находилась по этому показателю в минусе еще в прошлом году, а в 2019-м тенденция сохраняется.

Бизнесом заниматься непросто, но к обычным проблемам сейчас прибавились сложности с налоговыми органами и кредитными организациями

- Бизнесом заниматься непросто, но к обычным проблемам сейчас прибавились сложности с налоговыми органами и с финансово-кредитными организациями. Еще десять лет назад банки буквально бегали за клиентами, а сейчас легко могут отказать предпринимателю в открытии счета. Фискальные органы обложили их жесткими требованиями проверки счетов, - считает председатель совета Свердловского отделения "Опоры России" Илья Тыщенко.

По его словам, в самом невыгодном положении оказываются те, кто зарегистрировал фирму по всем правилам. Нелегалом быть проще, говорят бизнесмены, не случайно и объем контрафактной продукции все время растет. Вторая проблема похожа, но имеет внутренний характер - речь об избыточном регулировании на уровне региона.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Многие свердловские предприниматели регистрируются в Тюменской области - там проще получить преференции и лучше работает налоговая. Притягивает не только Тюмень. Знаю случаи, когда бизнесмены, попытавшиеся работать в Каменске-Уральском, спустя какое-то время ушли в соседнюю Курганскую область, в Далматовский район, - рассказал Тыщенко.

Микробизнесу тяжелее вдвойне - хотя бы потому, что сложнее получить финансирование. Индивидуальные предприниматели жалуются также на высокие налоги и на "отсутствие обеспеченной старости".

- Взносы в Пенсионный фонд растут каждый год, но при выходе на пенсию ИП получают минимум восемь тысяч. Видимо, считается, что они могут накопить за это время на достойную старость. Но, имея даже несколько киосков или тележек с минеральной водой или мороженым, много не заработаешь, - вздыхает индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Татьяна Митрофанова.

По мнению предпринимателей, не добавляют уверенности также постоянные изменения правил ведения бизнеса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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