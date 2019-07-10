Средний Урал готов сотрудничать с Ираном в сфере высоких технологий

Перспективные направления сотрудничества Среднего Урала и Ирана обсудили на международной выставке "Иннопром" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорен Саттари.

Среди знаковых проектов взаимодействия - сфера инноваций, обмен лучшими технологическими практиками, проведение совместных исследований научного характера, подготовка высококвалифицированных специалистов.

В рамках юбилейной международной промышленной выставки проходит Российско-Иранский форум, в котором участвуют до ста компаний Исламской Республики, работающих в сферах автоматизации, IT, инжениринговых услуг, фармацевтики, машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии. Это первый визит на Средний Урал деловых и официальных кругов страны такого уровня.

- Считаю, что широкие перспективы открываются именно в сферах науки и высоких технологий. Мы также готовы предложить иранским партнерам поддержку и участие наших специалистов и предприятий в проектах по модернизации металлургических и химических производств, железнодорожной инфраструктуры, очистке воды. Отдельной темой могут стать проекты в области подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Ирана, - сказал Евгений Куйвашев.

Господин Сорена Саттари поддержал предложения губернатора. "В настоящее время мы прикладываем усилия к развитию IT-сферы и коммуникаций, самые большие стартапы в информационных технологиях на Ближнем Востоке - иранские. Мы готовы к совместным проектам в промышленности и совместным инвестициям в высокотехнологичные сферы", - сказал он.

Кроме того, Тегеран рассчитывает на создание системы онлайн-платежей между инновационными компаниями России и Ирана.

Кстати

Свердловскую область и Иран связывают давние деловые связи. В советские время завод Уралмаш поставлял на иранский рынок нефтедобывающее оборудование, уральские специалисты участвовали в оснащении Исфаханского металлургического завода. В УрФУ с 2002 года открыты Центр иранских исследований и Центр иранистики и персидского языка. Действует соглашение о сотрудничестве между правительствами Свердловской области и провинции Хамадан. В 2018 году оборот внешней торговли Свердловской области с Ираном вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,5 миллиона долларов США.