Новости

В Воронеже приставы лишили средств 95-летнего ветерана 17:32
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 17:30
Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze 17:27
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине 17:25
Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть 17:23
Редких птиц нашли в Серебряном бору 17:22
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга 17:16
В "Музеоне" после пропажи ушей закроют доступ к "Деду Мазаю и зайцам" 17:14
В Ленобласти 10 человек пострадали в ДТП на проселочной дороге 17:09
Движение поездов на Бутовской линии метро восстановлено 17:09
В Германии проводят эксперимент по бесплатному проезду на общественном транспорте 16:59
В строительном гипермаркете на Алтае произошел пожар 16:58
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве 16:53
СМИ: Освобождение Ираном ливанского заключенного было попыткой сближения с США 16:49
В вологодском городе установят найденную допетровскую ладью 16:48
Средний Урал готов сотрудничать с Ираном в сфере высоких технологий 16:35
В Перми из-за урагана пострадали три женщины 16:35
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 16:35
Ушел и не обещал вернуться. Сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук" 16:33
МВД: К краже 25 млн рублей из банка в Салавате причастен муж кассирши 16:31
Что показала Беларусь на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге 16:28
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип 16:28
Кинофестиваль на "Стрелке" объявил программу 16:23
Зеленский превратил Чернобыль в открытую зону 16:22
Кудрин рассказал об ожидаемом росте реальных доходов россиян 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 16:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Средний Урал готов сотрудничать с Ираном в сфере высоких технологий

Текст: Светлана Добрынина

Перспективные направления сотрудничества Среднего Урала и Ирана обсудили на международной выставке "Иннопром" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорен Саттари.

Среди знаковых проектов взаимодействия - сфера инноваций, обмен лучшими технологическими практиками, проведение совместных исследований научного характера, подготовка высококвалифицированных специалистов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Свердловчане поборются за звание лучшего экспортера страны

В рамках юбилейной международной промышленной выставки проходит Российско-Иранский форум, в котором участвуют до ста компаний Исламской Республики, работающих в сферах автоматизации, IT, инжениринговых услуг, фармацевтики, машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии. Это первый визит на Средний Урал деловых и официальных кругов страны такого уровня.

- Считаю, что широкие перспективы открываются именно в сферах науки и высоких технологий. Мы также готовы предложить иранским партнерам поддержку и участие наших специалистов и предприятий в проектах по модернизации металлургических и химических производств, железнодорожной инфраструктуры, очистке воды. Отдельной темой могут стать проекты в области подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Ирана, - сказал Евгений Куйвашев.

Господин Сорена Саттари поддержал предложения губернатора. "В настоящее время мы прикладываем усилия к развитию IT-сферы и коммуникаций, самые большие стартапы в информационных технологиях на Ближнем Востоке - иранские. Мы готовы к совместным проектам в промышленности и совместным инвестициям в высокотехнологичные сферы", - сказал он.

Кроме того, Тегеран рассчитывает на создание системы онлайн-платежей между инновационными компаниями России и Ирана.

Кстати

Свердловскую область и Иран связывают давние деловые связи. В советские время завод Уралмаш поставлял на иранский рынок нефтедобывающее оборудование, уральские специалисты участвовали в оснащении Исфаханского металлургического завода. В УрФУ с 2002 года открыты Центр иранских исследований и Центр иранистики и персидского языка. Действует соглашение о сотрудничестве между правительствами Свердловской области и провинции Хамадан. В 2018 году оборот внешней торговли Свердловской области с Ираном вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,5 миллиона долларов США.

Власть Работа власти Регионы Экономика ВЭД В мире Ближний Восток Иран Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек