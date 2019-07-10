В начале июля россияне отметили День любви, семьи и верности - наш серьезный ответ легкомысленному дню всех влюбленных. И каждому, в общем, понятно, что одним днем тут не ограничиться. Если желаете изучить тезисы одного из выдающихся теоретиков данного вопроса, проанализировать, как он применил свои разработки на практике и намотать на ус, вам прямая дорога на выставку в музее "Литературная жизнь Урала XIX века". Она подготовлена совместно с музеем МХАТ имени Чехова и называется "Любовь по системе Станиславского".

Константин Сергеевич - выдающийся режиссер, педагог и создатель теории сценического искусства. Освоив ее, любой актер с полной психологической достоверностью сыграет все что угодно: хоть ненависть, хоть любовь, хоть семейную идиллию. Надо лишь поверить в предлагаемые обстоятельства, и тогда ваша вторая половина никогда не бросит вам обидное "не верю!".

"Разлука - это необходимая вещь. Верно, человек так создан, чтобы его встряхивали и заставляли ценить то, что имеет"

Самому Станиславскому жизнь предложила обстоятельства незаурядные: две войны, три революции, предвоенные репрессии. Рушилась одна эпоха, в муках рождалась новая, а молодой человек, до 1917 года успешно управлявший семейной фабрикой, шаг за шагом выстраивал новый русский театр. И так же теоретически выверенно - свой брак, всерьез намереваясь изобрести и оставить потомкам "перпетуум-мобиле любви".

С актрисой Марией Петровной Лилиной они поженились в 1889-м, Константину было 26, ей 23. Вместе были и на сцене, и за кулисами, и дома, и на отдыхе. Оба - яркие творческие личности с непростым характером. Казалось, их семейный союз долго не продержится. И тем не менее.

"Ослепительное мое солнышко, кристальное лазоревое небо, живительный мой воздух, моя драгоценная женушка! - писал нежный супруг на десятом году семейной жизни. - Прошло десять лет, а я люблю тебя ужасно, несравненно сильнее, глубже, теплее, лучше и страстнее, да-да, страстнее, чем в первый год".

Нужна пошаговая инструкция? Пожалуйста!

Во-первых, по системе Станиславского, преданного супруга, время от времени все же надо расставаться: "Разлука - это ужасная, но, должно быть, необходимая вещь. Верно, человек так создан, чтобы его встряхивали и заставляли ценить то, что имеет". Во-вторых, не поддаваться рутине, для чего "убегать в комнату для гостей и там провести время в одиночестве и соскучиться по жене", пока она укладывает детей спать. А когда наступают "минуты охлаждения" - "уезжать вдвоем в другой город, кататься на лодке и целоваться". В экспозиции есть еще советы, в общем, перед визитом в загс рекомендуется посетить.

Кстати

Станиславский и Лилина прожили вместе почти полвека, до самой его смерти. "Ни секунды не сомневаюсь, что без тебя не прожить мне на этом свете", - из его письма. Возможно, благодаря его системе. А может быть, потому, что гениальному реформатору и теоретику посчастливилось встретить женщину, которая принимала его любым, терпела, прощала, многим жертвовала ради его дела, растила детей. Искренне говорила: Станиславский - человек с большой буквы, а она - с маленькой, и это ее добровольный выбор. Наверное, у каждой счастливой семьи все-таки своя система…