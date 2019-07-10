В Челябинске еще два дома проблемного застройщика будут достроены за счет Фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков.

Эти объекты находятся в высокой степени готовности, так что вложения в их завершение минимальны. Именно это позволит довести строительство до конца на средства благотворительного фонда, существующего на пожертвования физических и юридических лиц. Руководитель компании-застройщика сегодня находится в следственном изоляторе. Поэтому властям пришлось разработать схему привлечения субподрядчиков и финансирования работ, минуя застройщика.

Напомним, жилой комплекс "Бриз" из восьми многоквартирных домов для 900 дольщиков группа компаний "Серебряный ключ" должна была сдать в конце прошлого года. Но стройка встала. И сегодня лишь одна высотка может быть достроена в кратчайший срок. Дольщики второго дома, по улице Работниц, приобрели жилье еще в 2014-2015 годах, сдать дом обещали в 2016-м, но так его и не достроили. Сейчас у покупателей квартир появилась надежда на скорое вселение.

Для решения проблем дольщиков власти Челябинской области планируют основать еще один региональный фонд, который получит софинансирование от корпорации "ДОМ.РФ" и сможет привлекать на достройку объектов долевого строительства средства регионального бюджета.

Часть замороженных объектов в регионе достроят с помощью Фонда поддержки граждан - участников долевого строительства, другие - с привлечением инвесторов.