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10.07.2019 20:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Двумя долгостроями меньше

180 семей обманутых дольщиков получат квартиры в сентябре
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 150(7908)
В Челябинске еще два дома проблемного застройщика будут достроены за счет Фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков.

Эти объекты находятся в высокой степени готовности, так что вложения в их завершение минимальны. Именно это позволит довести строительство до конца на средства благотворительного фонда, существующего на пожертвования физических и юридических лиц. Руководитель компании-застройщика сегодня находится в следственном изоляторе. Поэтому властям пришлось разработать схему привлечения субподрядчиков и финансирования работ, минуя застройщика.

Фото: Татьяна Кравченко
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Напомним, жилой комплекс "Бриз" из восьми многоквартирных домов для 900 дольщиков группа компаний "Серебряный ключ" должна была сдать в конце прошлого года. Но стройка встала. И сегодня лишь одна высотка может быть достроена в кратчайший срок. Дольщики второго дома, по улице Работниц, приобрели жилье еще в 2014-2015 годах, сдать дом обещали в 2016-м, но так его и не достроили. Сейчас у покупателей квартир появилась надежда на скорое вселение.

Для решения проблем дольщиков власти Челябинской области планируют основать еще один региональный фонд, который получит софинансирование от корпорации "ДОМ.РФ" и сможет привлекать на достройку объектов долевого строительства средства регионального бюджета.

Часть замороженных объектов в регионе достроят с помощью Фонда поддержки граждан - участников долевого строительства, другие - с привлечением инвесторов.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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