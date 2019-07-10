В Югре мужчину насильно удерживали в "кружке любителей СССР"

В Нижневартовске общество сторонников СССР насильно удерживало мужчину, который пришел сделать "паспорт Советского Союза".

- Действительно, в Нижневартовске есть такое движение, кружок по интересам. Это группа людей в возрасте. У них есть свое сообщество в социальной сети "ВКонтакте", его участники - жители Нижневартовска и Стрижевого (Томская область). Мы знаем об их деятельности с зимне-весеннего периода, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Эти люди приглашают в свой "кружок", и предлагают добровольно оформить "паспорт СССР", заплатив "госпошлину" размером 300 рублей. Никакой юридической силы этот документ, конечно, не имеет.

- Мы устраивали неоднократные проверки этого движения, но так как на них нет жалоб, материалы отказывали. В их деятельности ничего противозаконного не было до вчерашнего дня, - сказала Абмайкина.

Накануне вечером в полицию обратился мужчина, рассказал, что его, якобы, насильно удерживали в помещении, где оформляют "паспорта".

Полиция устанавливает факт незаконного удержания.