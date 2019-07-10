В конкурсе на "Иннопроме" победил проект переработки батарей от ноутбуков

В седьмой раз финалисты конкурса инновационных идей "Минута технославы" были определены сегодня в рамках промышленной выставка "Иннопром-2019". Финалисты состязания представили свои проекты на стенде Свердловской области.

Сорок шесть заявок из одиннадцати вузов было подано на конкурс в этом году. До презентации на "Иннопроме" допускаются те, кто прошел первый этап конкурса. Всего номинаций две - "Технологические инновации" и "Инновации в социальной сфере". Некоторые разработки, несмотря на то, что они находятся в разных категориях, довольно близки по характеру: например, актуальная на данный момент проблема утилизации бытовых отходов сегодня прозвучала и в социальных, и в технологических проектах.

- "Минута технославы" - это тот самый момент, когда участники могут по-настоящему проявить себя, представив свое видение решения той или иной задачи. Все проекты, которые были презентованы ранее, так или иначе реализованы или реализуются, и это принципиальный вопрос проведения этого конкурса, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он также пообещал, что все представленные на конкурсе проекты будут внимательно изучены отраслевыми министерствами - независимо от того, взяли они главный приз или нет.

До участия в состязании традиционно допускаются аспиранты и магистранты вузов области. В этом году в финал вышли представители УрФУ, УрГПУ, РАНХиГС, медуниверситета, лесотехнического университета и горного. Среди представленных проектов особый потенциал эксперты отметили у "Модели межкультурной коммуникации "На языке культур", разработанной магистрантом педагогического университета Аленой Буровой, и проекта по утилизации бытовых отходов от магистранта горного университета Виктора Сафонова. Обе работы были представлены в номинации "Инновации в социальной сфере".

В подтверждение своих слов о том, что презентованные инновации так или иначе будут воплощены в жизнь, Евгений Куйвашев поручил министерству образования и молодежной политики реализовать проект "Лето дорожной безопасности", разработанный аспиранткой педуниверситета Светланой Лапшиной.

Звания победителей удостоились следующие проекты. Первое место в номинации "Инновации в социальной сфере" заняла магистрантка УрГПУ Анна Семенова с проектом "Острова творчества" в открытом индустриальном пространстве". "Золото" в категории "Технологически инновации" взял магистрант УрФУ Степан Сапьянов с идеей предприятия по утилизации и переработке литий-ионных батарей - тех, что мы можем обнаружить в телефонах, планшетах и ноутбуках. Его проект просчитывает накопление подобного техногенного мусора на годы вперед - с учетом массовой электрификации и перехода на электромобили к 2030 году оно увеличится вдвое по сравнению с нынешними прогнозами (7,5 тысяч тонн к концу 2019 года). При этом тратятся редкие металлы - если это продолжится, то цена использующегося в батареях кобальта возрастет катастрофическим образом.

- Только представьте - три с половиной миллиарда рублей стоимость того мусора, который у нас образовался за 2018 год. Кобальт - почти 75 процентов стоимости. Если мы это все соберем и переработаем - мы столько металла вернем людям, - говорит Степан.

Разработанная его командой технология подразумевает извлечение металла до 93 процентов - опытный образец слитка кобальта был продемонстрирован членам жюри.

Реализовать этот проект будет тяжелее - только на пилотное предприятие требуется 60 миллионов рублей. Однако Степан не теряет надежду: Такие проекты, как "Минута технославы" конечно нужны. Честно скажу, раньше мы ходили в несколько организаций с презентацией проекта, но получали отрицательный ответ, возможно, нас не понимали, возможно, мы были еще не на должном уровне. Но сегодня нас заметили, а проект будет реализован. Я уверен, что с этой идеей мы захватим весь мир.

Победители конкурса "Минута технославы" получат возможность бесплатного обучения в одной из ведущих мировых бизнесшкол. Те, кто удостоился третьего и второго места, также не останутся без вознаграждения за свои труды - их ждет денежный приз.