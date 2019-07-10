Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов поддержал предложение врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова о введении квот на обязательное приобретение гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, по поручению президента России доля "гражданки" в общем объеме продукции оборонных заводов к 2025 году должна увеличиться до 30 процентов, а к 2030-му - до 50-ти. По итогам прошлого года этот показатель достиг лишь 20,9 процента. В Курганской области по гособоронзаказу (ГОЗ) работают семь заводов, из которых три включены в сводный реестр организаций ОПК. Наибольший объем приходится на Курганмашзавод (КМЗ), который является системообразующим предприятием не только города, но и региона в целом. По оценке федерального чиновника, ситуация на предприятии непростая. До недавнего времени завод находился в частных руках и фактически был доведен до банкротства. После передачи его под контроль госкорпорации "Ростех" картина начала коренным образом меняться. Сейчас уже можно говорить о стабилизации финансово-экономического положения. Срывов ГОЗ из-за нехватки оборотных средств, как случалось раньше, не ожидается. Между тем вопрос диверсификации для КМЗ очень важен, подчеркнул Борисов: сегодня в его портфеле свыше 90 процентов составляет военная продукция, объем закупок которой не может расти бесконечно.

- В конце концов наступит насыщение бронетанковой техникой, поэтому восьмитысячному коллективу стоит думать о перспективах. Без выхода на гражданский рынок не обойтись, - подчеркнул Юрий Борисов.

Чтобы изменить ситуацию, по мнению зампреда правительства, конструкторы, инженеры, производственники должны создать конкурентоспособный, востребованный на гражданском рынке продукт. Но и государство не должно стоять в стороне, а продвигать эти изделия, создавая преференции российским оборонным предприятиям. В частности, на эти цели могут быть направлены средства нацпроектов. При этом предлагается ввести квоты - обозначить долю обязательных закупок у отечественных производителей.

На КМЗ уже провели ряд встреч с потенциальными технологическими инвесторами, в том числе иностранными, которые готовы организовать на площадках завода (там свободно 60 тысяч квадратных метров) выпуск востребованной продукции, в том числе для нефтяной промышленности. При этом планируется привлечь местный персонал.

Кстати, Курганская область оказывает поддержку предприятиям ОПК, приобретая технику: у Курганмашзавода закупили небольшую партию дорожных и уборочных машин, рассматривается вопрос закупки лесопожарной техники. На другом крупном оборонно-промышленном предприятии - НПО "Курганприбор" - разворачивается проект инвестиционной емкостью около миллиарда рублей по производству биаксиально ориентированной полистирольной пленки.

Прямая речь

Вадим Шумков, врио губернатора Курганской области:

- Для оборонных предприятий гражданский рынок - новый, к работе на нем нужно подойти очень ответственно. Прежде всего определиться с технологическим инвестором, который не только даст заказ, но и, возможно, поможет переоснастить станочный парк, получить технологическую документацию. Эту работу мы ведем, и я надеюсь, что до конца года будет ясность по нескольким проектам.