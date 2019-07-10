В Тюмени родился ребенок весом 590 граммов

Экстремально крохотный ребенок появился на свет в перинатальном центре Тюмени.

- Этот малыш родился с весом всего 590 граммов! Через 20 дней его вес достиг 723 грамма. Он с самого рождения знает цену каждого дня, - пишут представители медицинского учреждения на своей странице в Instagram.

В сообщении отмечено, что еще несколько лет назад недоношенные дети с критической массой тела не имели шансов выжить. Благодаря оснащению роддомов и опыту специалистов выхаживание таких малышей сейчас - обычная практика.