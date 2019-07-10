В уральский проект "Умный город" вложатся банки

Свердловский проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" получил поддержку банковского сообщества.

Региональное правительство заключило на выставке "Иннопром" соглашение с уральским отделением Сбербанка о совместных действиях по созданию цифровой городской среды.

Проект "Умный город" запущен в стране по решению Министерства строительства и ЖКХ РФ. В Свердловской области он стартовал весной прошлого года. Губернатор региона Евгений Куйвашев поставил задача не ограничиваться отдельными городами, а расширить инновации на всю территорию. "Свердловская область должна стать первым "умным" регионом России", - сказал он.

В ходе заключения соглашения представители банка заявили, что готовы предложить для внедрения на Среднем Урале сразу несколько уникальных технологий. Среди smart разработок: ситуационная видеоаналитика, направленная на предотвращение потенциально опасных ситуаций в общественных пространствах, Face Traffic - решение для мониторинга и анализа пассажиропотока, сервисы автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники.

- Цель проекта - не просто автоматизация систем коммунального хозяйства, электроэнергетики, транспорта, а использование цифровых технологий для повышения уровня жизни людей. Интеллектуальные системы делают управление ресурсами более удобным, позволяют экономить средства и горожанам, и предприятиям, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Между тем

Проекты интеллектуальных территорий вообще очень востребованы на "Иннопроме". Так, управляющая компания екатеринбургского микрорайона " Академический" заключила соглашение с НПО автоматики на внедрение умной системы безопасности с функцией распознавания лиц, идентификации машин по номерам и так далее.

В микрорайоне уже установлено около 3500 камер, но за порядком с их помощью следят люди. Скоро им в этом будет помогать система, в которую загружаются определенные индикаторы, которые позволяют искать людей, формировать аналитику. Другими словами, робот будет следить за порядком, вызывать наряд охраны туда, где начинается драка, найдет заблудившегося во дворах пожилого человека.

- Систему можно научить реагировать на девиантное поведение в общественных местах, на ситуации, когда человек, допустим, упал на улице, и к нему в течение десяти минут никто не подходит - искусственный интеллект может вызвать "скорую", - говорит советник генерального директора уральского предприятия ОПК Анна Белошейкина.