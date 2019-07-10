Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В уральский проект "Умный город" вложатся банки

Текст: Светлана Добрынина, Ольга Штейн

Свердловский проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" получил поддержку банковского сообщества.

Региональное правительство заключило на выставке "Иннопром" соглашение с уральским отделением Сбербанка о совместных действиях по созданию цифровой городской среды.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На "Иннопроме" российский бизнес связали нейросетью

Проект "Умный город" запущен в стране по решению Министерства строительства и ЖКХ РФ. В Свердловской области он стартовал весной прошлого года. Губернатор региона Евгений Куйвашев поставил задача не ограничиваться отдельными городами, а расширить инновации на всю территорию. "Свердловская область должна стать первым "умным" регионом России", - сказал он.

В ходе заключения соглашения представители банка заявили, что готовы предложить для внедрения на Среднем Урале сразу несколько уникальных технологий. Среди smart разработок: ситуационная видеоаналитика, направленная на предотвращение потенциально опасных ситуаций в общественных пространствах, Face Traffic - решение для мониторинга и анализа пассажиропотока, сервисы автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники.

- Цель проекта - не просто автоматизация систем коммунального хозяйства, электроэнергетики, транспорта, а использование цифровых технологий для повышения уровня жизни людей. Интеллектуальные системы делают управление ресурсами более удобным, позволяют экономить средства и горожанам, и предприятиям, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Между тем

Проекты интеллектуальных территорий вообще очень востребованы на "Иннопроме". Так, управляющая компания екатеринбургского микрорайона " Академический" заключила соглашение с НПО автоматики на внедрение умной системы безопасности с функцией распознавания лиц, идентификации машин по номерам и так далее.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Умный дом, безопасный двор: Что показал Средний Урал на "Иннопроме"

В микрорайоне уже установлено около 3500 камер, но за порядком с их помощью следят люди. Скоро им в этом будет помогать система, в которую загружаются определенные индикаторы, которые позволяют искать людей, формировать аналитику. Другими словами, робот будет следить за порядком, вызывать наряд охраны туда, где начинается драка, найдет заблудившегося во дворах пожилого человека.

- Систему можно научить реагировать на девиантное поведение в общественных местах, на ситуации, когда человек, допустим, упал на улице, и к нему в течение десяти минут никто не подходит - искусственный интеллект может вызвать "скорую", - говорит советник генерального директора уральского предприятия ОПК Анна Белошейкина.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Банки Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек