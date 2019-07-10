Октябрьский районный суд Челябинской области огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве с выплатами, предусмотренными в качестве мер господдержки при трудоустройстве. На скамье подсудимых оказались четверо жителей райцентра, которым активно помогал инспектор местного центра занятости (ЦЗН).

- Сначала инспектор вступил в преступный сговор с бухгалтером ЦЗН и предложил женщине обкатать мошенническую схему на ее сыне, - сообщил прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов. - Вместе они оформили документы о направлении молодого человека на заработки в Челябинск, где ему якобы предложили место водителя в некой компании "Прораб". Затем сняли квартиру у ничего не подозревавшей жительницы Челябинска и, оформив договор найма, подшили его к делу безработного. А женщине сообщили о том, что необходимость в квартире у него отпала. Нехитрая комбинация позволила получить государственную компенсацию расходов при переезде для трудоустройства в другой местности в размере 50,6 тысячи рублей, которую участники аферы поделили между собой.

Убедившись в том, что схема работает, сотрудник ЦЗН предложил стать ее участником своей гражданской жене. Поставив ее на учет как безработную, предприимчивый чиновник нашел ей должность юрисконсульта в челябинской компании и, оформив фиктивные документы на аренду квартиры, вновь получил для своей протеже государственную компенсацию.

Впоследствии государственной поддержкой воспользовались еще двое фиктивных безработных - знакомых инспектора из райцентра Октябрьское.

Аферу вскрыли сотрудники УФСБ, которые установили, что действиями злоумышленников главному управлению по труду и занятости населения Челябинской области причинен ущерб на сумму свыше 180 тысяч рублей.

Всех участников аферы суд признал виновными в мошенничестве при получении соцвыплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Инспектору грозило наказание на срок до шести лет лишения свободы. Однако с учетом отсутствия судимостей и деятельного раскаяния, суд ограничил наказание штрафом в размере 30 тысяч рублей. Остальные подсудимые выплатят от пяти до восьми тысяч рублей штрафа, а кроме того, компенсируют весь причиненный казне ущерб.