Жители Зауралья соберут продукты для нуждающихся земляков

В Курганской области по инициативе региональных властей запустили бессрочную благотворительную акцию по сбору продуктов для малообеспеченных семей.

В магазине одной из федеральных сетей напротив кассы стоит тележка. Над ней - инструкция "Продукты в помощь", где написано, что нужно делать, если есть желание помочь нуждающимся. Начальник главного управления социальной защиты населения региона Вера Демина и представитель торговой сети Сергей Грачев показывают, как это выглядит на практике.

- Берем продукты длительного хранения, например, тушенку, подсолнечное масло, муку, сахар, чай, макароны, рис, - поясняет Сергей. - Идем на кассу, оплачиваем товар и кладем в "Корзину доброты". Как только корзина наполнится, за ней приедут волонтеры.

Из магазина продукты доставят в Центр социального обслуживания населения, а затем развезут по адресам.

- Во всех районных центрах соцобслуживания есть списки малообеспеченных жителей, поэтому продукты попадут именно тем, кто в них особенно нуждается. В этом можно не сомневаться, - говорит Вера Демина.

К акции подключились и магазины облпотребсоюза. 9 июля первые два набора с продуктами первой необходимости передали подопечным Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по Кургану.

Кстати

Министерство труда России на днях включило Курганскую область в список пилотных проектов по повышению реальных доходов граждан и снижению в два раза до 2024 года уровня бедности. Специалисты должны всесторонне проанализировать причины бедности и на примере участвующих в эксперименте регионов разработать эффективные универсальные механизмы ее снижения.

Справка "РГ"

Почти 20 процентов из 834,7 тысячи жителей Курганской области признаны нуждающимися. Это самый высокий уровень бедности на Урале. Треть населения - старше трудоспособного возраста.