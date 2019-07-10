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10.07.2019 18:45
Рубрика: Власть

Рябков обсудил с Хейлом отношения между РФ и США

Текст: Юрий Когалов

Сложности в отношениях между РФ и США были в центре внимания на переговорах замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла, которые прошли в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как отметил Рябков, дипломаты сфокусировались на вопросах, которые уже давно осложняют отношения между нашими странами. "Пытались найти ресурсы для исправления нынешней сложной ситуации в отношениях США и РФ", - рассказал замминистра, добавив, что консультации были интенсивными.

"В принципе, задача состояла в том, чтобы посмотреть, как диалог, который все-таки у нас идет по некоторым, в том числе крупным, сюжетам, влияет на общую ситуацию в преломлении к российско-американским отношениям и можно ли нащупать дополнительные ресурсы, которые позволили бы ситуацию стабилизировать и начать выправлять нынешнее в целом достаточно сложное и запутанное состояние этих отношений", - отметил замглавы МИД РФ.

В частности, речь шла о захваченной в США российской госсобственности. "Мы не имеем оснований говорить о том, что появляются какие-то перспективы и возможности для прогресса сейчас. Но, по крайней мере, эти темы закреплены в повестке диалога. Мы будем продолжать по ним работать и примерно представляем, в каком направлении двигаться", - заявил Рябков.

Среди прочего поднимался вопрос о судьбе гражданина США Пола Уилана, которого ФСБ задержала в конце прошлого года по подозрению в шпионаже. Как отметил российский дипломат, Москва не рассматривает возможность его обмена.

Также встреча подтвердила разногласия Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, в том числе по Ирану и Венесуэле. В последнем случае точек соприкосновения не нашлось. "Нам понятно стремление США раздуть этот фактор присутствия российских специалистов в Венесуэле в политических целях, преподнести его в качестве одного из предлогов для продолжения жесткой линии применительно к правительству президента Николаса Мадуро. Для нас эта линия неприемлема. Мы американцам об этом говорим. У России нет в Венесуэле воинских контингентов. У России есть потребность периодически направлять специалистов в Венесуэлу, но отчитываться перед США РФ по этой теме не будет", - подчеркнул Рябков.

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Поскольку переговоры проходили в Хельсинки, затрагивалась и арктическая тематика. "Это направление, где позитивно настроены обе стороны. Мы наметили определенные возможные области для дальнейшего углубленного обсуждения", - сказал Рябков.

"По причине обстоятельств, к Арктике никакого отношения не имеющих, последние годы здесь тоже наблюдался в российско-американском диалоге некий застой. Теперь это надо преодолевать. Важно, что с американской стороны мы почувствовали интерес", - добавил дипломат.

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