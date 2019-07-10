Роспотребнадзор обнаружил 29 тонн плохих продуктов в детских лагерях

После проверок детского питания в российских лагерях было снято с реализации почти 29 тонн пищи, которая не соответствовала обязательным требованиям. Об этом 10 июля сообщил Роспотребнадзор по итогам отбора проб питания в детских оздоровительных учреждениях во время первых летних смен 2019 года.

"В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено более 20 тысяч проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении организаций отдыха и оздоровления детей, поставщиков пищевых продуктов, - говорится в сообщении службы. - Особое внимание уделялось организации питания, контролю за условиями размещения детей и подростков, контролю за материально-техническим оборудованием оздоровительных учреждений, контролю за организацией водоснабжения".

Кроме нарушений, обнаруженных в детском питании, Роспотребнадзор сообщил о работе двух учреждений, которые не числятся в региональных реестрах и открылись без необходимых санитарно-эпидемиологических документов. Еще два лагеря, получив отрицательные заключения, также все равно открыли свои двери для детей. В итоге после проверок все они были закрыты, а данные об учреждениях переданы правоохранительным органам.

"В целом за нарушения требований санитарного законодательства в отношении организаций, осуществляющих деятельности отдыха и оздоровления детей, наложено штрафов на общую сумму более 36 миллионов рублей, в суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, деятельность 11 организаций была приостановлена. Отстранено от работы около 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.