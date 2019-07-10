Российская Премьер-лига презентовала новый трофей турнира - Кубок чемпионов. На официальном сайте РПЛ сообщается, что кубок был разработан в рамках ребрендинга лиги, начатого в прошлом году.

В основе верхней части трофея, как и классического футбольного мяча, лежит правильный многогранник. В Кубке этот трофей образуется переплетающимися лентами, которые, несмотря на видимую легкость и воздушность, являются очень прочными. По мнению дизайнеров, они символизируют сплоченность и сыгранность, без которых никакая команда не сможет добиться успеха.

Венчается кубок традиционно футбольным мячом.

Напомним, предыдущий Кубок чемпионов был отдан на вечное хранение питерскому "Зениту", который в минувшем сезоне выиграл "золото" Премьер-лиги в пятый раз.

Добавим, что обновлен дизайн и наградных медалей Премьер-лиги, которые теперь похожи на искры.