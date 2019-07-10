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10.07.2019 20:29
Рубрика: Спорт

Обновили кубок

Премьер-лига презентовала чемпионский трофей
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Российская Премьер-лига презентовала новый трофей турнира - Кубок чемпионов. На официальном сайте РПЛ сообщается, что кубок был разработан в рамках ребрендинга лиги, начатого в прошлом году.

В основе верхней части трофея, как и классического футбольного мяча, лежит правильный многогранник. В Кубке этот трофей образуется переплетающимися лентами, которые, несмотря на видимую легкость и воздушность, являются очень прочными. По мнению дизайнеров, они символизируют сплоченность и сыгранность, без которых никакая команда не сможет добиться успеха.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Венчается кубок традиционно футбольным мячом.

Напомним, предыдущий Кубок чемпионов был отдан на вечное хранение питерскому "Зениту", который в минувшем сезоне выиграл "золото" Премьер-лиги в пятый раз.

Добавим, что обновлен дизайн и наградных медалей Премьер-лиги, которые теперь похожи на искры.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Российская премьер-лига Чемпионат России по футболу 2019/2020
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