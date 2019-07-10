Сборная России по футболу пробилась в полуфинал на Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе. В 1/4 финала нвчаши с минимальным счетом одолели команду Ирландии - 1:0.

Автором единственного мяча стал Никита Саламатов, реализовавший пенальти на 7-й минуте встречи. Последние полчаса матча россияне были вынуждены оборонять свои ворота в меньшинстве: после столкновения с вратарем соперника на 60-й минуте красную карточку получил Артем Юсупов.

Напомним, на групповом этапе сборная России обыграла аргентинцев (2:0) и уступила японцам (1:4), - заняв второе место в группе "D".

В полуфинале футбольного турнира соперником наших станут победители Универсиады-2017 бразильцы. В четвертьфинале южноамериканцы одолели Украину - 2:1