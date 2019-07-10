Российский канал по Dota 2 вошел в топ-10 самых просматриваемых в мире

Российский канал Dota2RuHub, посвященный одноименной компьютерной игре, впервые в истории вошел в десятку самых просматриваемых на медиаплощадке Twitch за первую половину этого года.

Это уникальное для нашего киберспорта событие подтверждают данные с сайта The Esports Observer. Канал студии RuHubсобрал в общей сложности 24,7 миллиона часов просмотров на своих трансляциях и занял десятую строчку в списке.

Что касается тройки лидеров, то впереди планеты всей RiotGames, OverwatchLeague и Tfue, которые собрали 59,1 млн, 56 млн и 51,7 млн часов просмотров соответственно. При этом российскому каналу в мае удалось стать самым просматриваемым на всем Twitch.

Стриминговый сервис Twitchя вляется крупнейшей платформой для просмотра прохождения видеоигр, игровых talk-show и киберспортивных турниров в мире. По данным аналитической компании Newzoo, русский язык стал вторым по популярности языком на платформе (15,5%), уступая первенство лишь английскому (63%).

По итогам прошлой недели еще одному RuHub удалось попасть в топ-10. На этот раз он был посвящен игре Counter-Strike: GlobalOffensive. Российский канал занял почетное третье место, собрав 2,2 миллиона часов просмотра. Лидерство удержал официальный канал международной киберспортивной организации ElectronicSportsLeagueESL_CSGO, заполучив 5,9 миллиона часов.