Ростех, "Ростелеком" и правительство договорились развивать 5G в России

Ростех, "Ростелеком" и правительство РФ 10 июля заключили трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России нового поколения подвижной беспроводной связи - 5G.

"Соглашение направлено на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией одной из лидерских позиций на глобальных технологических рынках в области 5G. Документ предполагает разработку и реализацию дорожной карты развития мобильных сетей связи пятого поколения", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "Ростелеком".

"Ростелеком", в частности, будет отвечать за развертывание инфраструктуры для внедрения мобильных сетей 5G.

Примечательно, что предпочтение будет отдаваться отечественным решениям и технологиям.

Кроме того, отдельный блок работы будет посвящен стимулированию спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей связи пятого поколения.