Рубль резко вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Сегодня американская и европейская валюты начали резко дешеветь.

Как следует из данных Московской биржи, на 19:00 курс доллара упал на 72 копейки - до 63,2 рубля, а евро - на 43 копейки - до 71,16 рубля. На 22:00 доллар еще подешевел - до 63,13 рубля, евро - до 71,04 рубля.

Аналитики связывают снижение курса иностранных валют с заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В своей речи перед Конгрессом США он сообщил, что видит риски для американской экономики.

По его словам, экономические данные, особенно в Европе и Азии, продолжают разочаровывать, а позитивные тенденции на рынке труда в США в июне не снимают общего беспокойства ухудшением ситуации в мире. Торговое перемирие между США и Китаем, по мнению главы ФРС, не снимает вопрос торговых конфликтов.