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10.07.2019 22:20
Рубрика: Общество

Самолет МЧС эвакуировал 33 ребенка из зоны конфликта в Ираке

Сотрудники МЧС эвакуировали из Багдада в аэропорт Жуковский 33 российских ребенка, которые оказались в зоне вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту самолета Ил-76, оборудованного медицинскими модулями, детей сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.

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"Маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - заверили в пресс-службе Минздрава РФ.

Сразу по прилету в Россию дети были направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей, где им предстоит пройти комплексное обследование.

Общество Семья и дети В мире Ближний Восток Ирак Правительство МЧС
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