Самолет МЧС эвакуировал 33 ребенка из зоны конфликта в Ираке

Сотрудники МЧС эвакуировали из Багдада в аэропорт Жуковский 33 российских ребенка, которые оказались в зоне вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту самолета Ил-76, оборудованного медицинскими модулями, детей сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.

"Маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", - заверили в пресс-службе Минздрава РФ.

Сразу по прилету в Россию дети были направлены в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей, где им предстоит пройти комплексное обследование.