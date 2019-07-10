Новости

Рубль резко вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики 22:28
Состоялась европейская премьера Jeep Gladiator 22:25
Самолет МЧС эвакуировал 33 ребенка из зоны конфликта в Ираке 22:20
Калужские врачи предположили, что упавший в обморок пилот устал 22:13
Электрички задерживаются на Большом кольце МЖД из-за обрыва провода 22:00
Глава структуры Росстата решил уволиться после скандала 22:00
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне 21:52
Названы самые популярные книги у москвичей 21:51
В Госдуму внесен законопроект о книжных памятниках 21:44
День города москвичи будут отмечать 7 и 8 сентября 21:42
Историк: Заявление о сносе памятника под Прохоровкой - политический заказ 21:41
Запущенная с Плесецка ракета успешно доставила спутники в космос 21:34
В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы 21:23
"Спартак" подписал контракт с немецким футболистом 21:17
Футболист заплакал во время матча из-за расистских оскорблений 21:04
Тайский фестиваль в Москве запомнится вечером бокса 20:46
В Плесецке запустили ракету "Союз-2.1В" с военными спутниками 20:46
ДНР: Обвинения в обстреле грузовика ВСУ - попытка списать небоевые потери 20:40
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 20:30
В Мурманской области создадут фонд жилищного строительства 20:16
Более двух тысяч фоторабот пришло на конкурс "Планета Москва" 20:02
В Швеции обнаружены "загробные" корабли викингов 20:00
Видео: В Израиле найден легендарный город царя Давида 19:58
У берегов Малайзии пропали затонувшие в 1941 году подлодки 19:57
Британия отказала в визе российскому дипломату 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 22:43
Рубрика: Спорт

Нацелились на покер

Сборная волейболисток вышла в финал и может взять четвертый титул кряду
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 150(7908)
На XXX летних Всемирных студенческих играх, проходящих в итальянском Неаполе и близлежащих небольших городках, сборная России в зачете по общему числу медалей занимала первое место - 59, в том числе 11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых. Но по наградам высшей пробы лидировала Япония (22), а наша команда была только пятой, пропуская вперед также США (20), Китай (17) и Южную Корею (12).

Из представителей командных игровых видов спорта в среду порадовали волейболистки, четвертую Универсиаду подряд добившиеся права выступить в финале. Сборная под началом Андрея Воронкова, бывшего рулевого мужской национальной дружины и нынешнего наставника серебряного призера женской Суперлиги калининградского "Локомотива", не без труда переиграла японок - 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21).

Фото: fivb.com
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

В Италии у нас представлена фактически вторая сборная страны. Многие девушки имеют опыт выступлений в национальной команде, играли в этом сезоне в турнире Лиги наций. Сейчас на предварительном этапе подопечные Воронкова с одинаковым счетом 3:0 одолели Таиланд и Мексику, отдали одну партию Канаде (3:1), а в четвертьфинале разгромили Чехию (3:0).

Вот состав России в Италии: связующие - Елена Новик ("Динамо-Казань"), Дарья Рысева ("Локомотив", Калининград); диагональные - Анна Лазарева ("Динамо", Москва), Виктория Руссу ("Заречье-Одинцово"); блокирующие - Екатерина Евдокимова ("Уралочка", Свердловская обл.), Валерия Зайцева ("Локомотив"), Ольга Зубарева ("Динамо", Краснодар); доигровщики - Мария Воробьева, Ксения Смирнова (обе - "Заречье-Одинцово"), Ангелина Сперскайте ("Динамо" Кр.), Анастасия Стальная ("Динамо-Метар", Челябинск); либеро - Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово").

Российские волейболистки в Италии представлены фактически второй сборной

Наша команда в решающем матче встретится с победителем второго полуфинала Италия - Венгрия, который завершился поздно вечером. Напомним,что россиянки выиграли три последних турнира Универсиады и сейчас имеют реальные шансы сделать "покер".

Где будем смотреть

11 июля, четверг, "МАТЧ! Арена"

12.55. Универсиада. Волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия - Япония. Прямая трансляция.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал ускорить темпы экономического роста
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек