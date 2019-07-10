На XXX летних Всемирных студенческих играх, проходящих в итальянском Неаполе и близлежащих небольших городках, сборная России в зачете по общему числу медалей занимала первое место - 59, в том числе 11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых. Но по наградам высшей пробы лидировала Япония (22), а наша команда была только пятой, пропуская вперед также США (20), Китай (17) и Южную Корею (12).

Из представителей командных игровых видов спорта в среду порадовали волейболистки, четвертую Универсиаду подряд добившиеся права выступить в финале. Сборная под началом Андрея Воронкова, бывшего рулевого мужской национальной дружины и нынешнего наставника серебряного призера женской Суперлиги калининградского "Локомотива", не без труда переиграла японок - 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21).

В Италии у нас представлена фактически вторая сборная страны. Многие девушки имеют опыт выступлений в национальной команде, играли в этом сезоне в турнире Лиги наций. Сейчас на предварительном этапе подопечные Воронкова с одинаковым счетом 3:0 одолели Таиланд и Мексику, отдали одну партию Канаде (3:1), а в четвертьфинале разгромили Чехию (3:0).

Вот состав России в Италии: связующие - Елена Новик ("Динамо-Казань"), Дарья Рысева ("Локомотив", Калининград); диагональные - Анна Лазарева ("Динамо", Москва), Виктория Руссу ("Заречье-Одинцово"); блокирующие - Екатерина Евдокимова ("Уралочка", Свердловская обл.), Валерия Зайцева ("Локомотив"), Ольга Зубарева ("Динамо", Краснодар); доигровщики - Мария Воробьева, Ксения Смирнова (обе - "Заречье-Одинцово"), Ангелина Сперскайте ("Динамо" Кр.), Анастасия Стальная ("Динамо-Метар", Челябинск); либеро - Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово").

Российские волейболистки в Италии представлены фактически второй сборной

Наша команда в решающем матче встретится с победителем второго полуфинала Италия - Венгрия, который завершился поздно вечером. Напомним,что россиянки выиграли три последних турнира Универсиады и сейчас имеют реальные шансы сделать "покер".

Где будем смотреть

11 июля, четверг, "МАТЧ! Арена"

12.55. Универсиада. Волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия - Япония. Прямая трансляция.