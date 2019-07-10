СФ одобрил закон, исключающий проведение азартных игр под видом лотерей

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым запрещается проведение бестиражных лотерей, чтобы исключить проведение азартных игр в интернете.

Закон запрещает проведение бестиражных лотерей с использованием электронных билетов в интернете.

Устанавливается предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения - не более 70 процентов.

Также законом предлагает проводить целевые отчисления от лотереи в федеральный бюджет. Размер таких отчислений должен составлять 10 процентов от разницы между суммой выручки оператора за отчетный квартал и суммой призового фонда за тот же период.

Кроме того, закон сокращает срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений от проведения лотереи.

Ранее ее срок не мог быть менее 5 лет, в одобренном сегодня законе - не менее одного года. Закон также упраздняет реестр лотерейных терминалов как утративший неактуальность.