Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года

Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

По мнению министра, ЕНВД оказался не самым эффективным режимом налогообложения. "Потому что через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов", - сказал Силуанов.

Он пояснил, что участники ЕНВД платят налог исходя из площади торгового зала, что абсолютно не соответствует объему выручки. "Зачастую происходит просто уклонение от уплаты налогов", - добавил он.

По словам Силуанова, Минфин и Федеральная налоговая служба будут проводить разъяснительную работу с участниками этого налогового режима, чтобы осуществить их безболезненный переход на обычные режимы налогообложения. Бизнесменам расскажут, как правильно закрыть существующий режим, как открыть новый с минимальным дискомфортом, заверил он.