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10.07.2019 20:53
Рубрика: В мире

Синод РПЦ выступил в защиту Сербского Патриархата в Черногории

Текст: Александр Борисов

Священный Синод Русской Православной Церкви (РПЦ) выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением положения епархий Сербского Патриархата на территории Черногории, где на протяжении нескольких лет единство Православия страдает от раскольнической деятельности так называемой "Черногорской православной церкви".

Балканы становятся ареной противостояния

"В Черногории наметилась тревожная тенденция усиления давления властей на каноническое духовенство и верующих, - подчеркивается в сообщении Синода. - Состоявшийся 9-18 мая 2019 года Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви констатировал, что в современной Черногории имеют место "попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей "Черногорской православной церкви", а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения". Президент Черногории Мило Джуканович на партийном митинге в Никшиче 8 июня 2019 года выразил намерение осуществить "восстановление Черногорской автокефальной Церкви".

Особую тревогу в РПЦ вызвал опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект Закона о свободе религии и верований и правовом положении религиозных организаций, содержащий ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского Патриархата, включая здания храмов и монастырей. "Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви характеризует законопроект как "антиевропейский и антицивилизационный", направленный на дискриминацию епархий Сербского Патриархата на территории Черногории и представляющий собой "прямое вмешательство во внутренние дела Церкви", - говорится в заявлении Синода.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ ТАСС
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Русская Православная Церковь призывала черногорские власти прекратить дискриминацию и подрыв единства СПЦ, выступила в ее защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность. "Священный Синод Русской Православной Церкви выражает братскую поддержку архиереям, духовенству и всем чадам Сербского Патриархата в Черногории, которые, следуя заветам просиявших на этой земле великих святителей Саввы Сербского, Василия Острожского, Петра Цетиньского и священномученика Иоанникия Черногорско-Приморского, несмотря на трудные условия притеснений, сохраняют верность истине Святого Православия", - заявляют иерархи РПЦ.

Напомним, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на Сербскую Православную Церковь и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви. В июне представители СПЦ выступили с призывом к своей пастве "защитить Веру и святость, потому что митрополия и все епархии Церкви в Черногории подвергаются опасности в связи с принятием закона "О свободе религии", который недавно был утвержден правительством страны". В свою очередь, сербский Патриарх Ириней не исключил даже возможности предания анафеме черногорского президента. "Пусть ему Бог даст ума, чтобы он поразмыслил над своими поступками, и тем самым помог бы ему избежать проклятия и осуждения со стороны сербского народа и Сербской Православной Церкви", - отметил глава СПЦ.

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