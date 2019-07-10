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10.07.2019 18:04
Рубрика: Экономика

Ночью спать надо

Две трети россиян трудятся вечерами, ночами и в выходные
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Две трети россиян, 64 процента, регулярно трудятся вечером, ночью или в выходные. По этому показателю наша страна занимает одну из лидирующих позиций в Европе. Это выяснили эксперты НИУ ВШЭ, они исследовали влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью.
Работа по ночам может вызвать депрессию, головные боли, эмоциональное истощение. Фото: iStock / kaipong Работа по ночам может вызвать депрессию, головные боли, эмоциональное истощение. Фото: iStock / kaipong
Работа по ночам может вызвать депрессию, головные боли, эмоциональное истощение. Фото: iStock / kaipong

Общепринятый стандарт занятости - пять рабочих дней по восемь часов и два выходных. Но, по подсчетам авторов исследования, доцента факультета социальных наук, старшего научного сотрудника Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Андрея Шевчука и магистрантки факультета социальных наук этого же вуза Анны Красильниковой, каждый второй трудится в вечерние или ночные смены, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый четвертый - несколько раз в неделю или ежедневно. Около 60 процентов участников исследования выходят на работу в субботу и воскресенье как минимум ежемесячно, а около половины - несколько раз в месяц или каждую неделю. Одновременно с обоими типами графиков (вечером, ночью и в выходные) сталкиваются 36 процентов. А в целом в нестандартное время систематически заняты чуть более 64 процентов работающих. В первую очередь - мужчины, руководители высшего и среднего звена, квалифицированный промышленный персонал, представители отраслей сельского хозяйства, торговли и услуг.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Аналогичное исследование проводилось в 27 странах. Чаще всего за пределы норм выходят в Хорватии (71 процент), Греции (70 процентов) и Польше (65 процентов). Реже - в Дании, Франции, Португалии (по 51 проценту), Болгарии (50 процентов), Нидерландах (49 процентов), Израиле (44 процента). Россия занимает четвертое место. А по показателю одновременно занятых ночами и в выходные - 36 процентов - одно из первых (в среднем по странам - 30 процентов).

Отмечается, что к негативным эффектам нетрадиционных графиков относятся нарушение биологических и социальных ритмов человека. Сбои суточных режимов организма вызывают депрессию, головные боли, эмоциональное истощение, сокращается время на общение с близкими и знакомыми, страдают взаимоотношения в семьях. Хроническая усталость и сонливость способствуют авариям и травмам на производстве.

Вот мнение проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова:

- Давайте сразу оговоримся, что львиная часть работников, занятых в промышленности, работает по строгому графику. Но он предполагает и работу в ночную и вечернюю смены. Это же касается водителей, пилотов, стюардесс, работников общепита, врачей и среднего медицинского персонала. Все они в соответствии с графиком могут попасть и в вечерние часы рабочего дня, и в ночные. И есть люди, стремящиеся заработать больше и совмещающие несколько видов занятости. И цифра 64 процента не означает массового нарушения трудового законодательства.

Экономика Работа Занятость Наука и образование Высшая школа экономики Рынок труда
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