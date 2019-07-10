СМИ: Освобождение Ираном ливанского заключенного было попыткой сближения с США

Согласно сообщению трех западных источников, освобождение Ираном после четырехлетнего тюремного заключения ливанского бизнесмена Низара Закки, имеющего постоянное место жительства в США, рассматривалось как толчок к американо-иранским переговорам, сообщает Reuters.

Гражданин Ливана Низар Закка был арестован иранскими властями в ноябре 2015 года по обвинению "в многочисленных тесных связях с военной разведкой США" во время его визита в Тегеран, где он находился на конференции по приглашению принимающей стороны. В следующем году он был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Но 11 июня 2019 года иранский судебный чиновник подтвердил, что Тегеран согласился передать Закку Ливану.

Однако такой жест показался Вашингтону недостаточно весомым, чтобы на него реагировать. "Это была упущенная возможность", - сказал один из американских источников об освобождении Закки и решении США не продолжать переговоры.

Другой анонимный источник заявил, что освобождение Закки было сигналом о желании охладить напряженность, и описал его как "жест доброй воли". "Иран преподнес это как шаг деэскалации, на который, очевидно, он рассчитывал получить какую-то взаимность с американской стороны", - говорится в публикации Reuters.

Представитель Государственного департамента США отказался комментировать, упустил ли Вашингтон возможность вступить в отношения с Ираном после освобождения Закки.

"Если Иран хочет снизить напряженность и взаимодействовать с правительством США, он должен сделать гуманитарный жест, такой как освобождение одного из ни в чем не повинных американских граждан, которых он держит в заложниках", - заявил агентству представитель Госдепа.

За последний месяц и без того напряженные отношения между Ираном и США значительно ухудшились, в том числе из-за сбитого Ираном американского беспилотника, экономических санкций США против верховного лидера Исламской Республики и захват на прошлой неделе иранского танкера британскими войсками.