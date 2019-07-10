Соцсети Украины захлестнула кампания оскорблений в адрес Зеленского

Об отмене парада глава государства, как теперь заведено на Украине, сообщил видеороликом в своем Facebook. "Вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. Военным нашим. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры - все", - заявил Зеленский и обещал вскоре представить некий "новый формат" торжеств.
Логика такого решения немудрена: традицию военных парадов начал в 2014 году Петр Порошенко, он называет себя творцом "новой" украинской армии, и был риск, что именно он, а не Зеленский, избегающий в отличие от своего предшественника надевать камуфляж, окажется главным действующим лицом будущих торжеств. Поскольку не пригласить экс-президента на парад Зеленский не может, проще отменить само мероприятие, объяснив это новым форматом праздника. Раздача денег военным также носит прикладной характер: Вооруженные силы Украины - это минимум 250 тысяч дисциплинированных избирателей. Напомнить им копейкой о голосовании - а речь идет в среднем о 50 долларах - также показалось советникам Зеленского удачным ходом, поскольку до парада еще полтора месяца, а парламентские выборы уже на носу.
Замысел президента был легко считан у Порошенко, ставшего сегодня фигурой притяжения для националистов и милитаристов. Соцсети тут же захлестнула кампания прямых оскорблений в адрес Зеленского. Сам Порошенко принял позу над схваткой, назвав решение Зеленского "непредусмотрительным", и разместил в Facebook мотивирующую к проведению парада картинку - себя любимого перед военным строем. Одновременно в публичную плоскость было вброшена информация, что парад стоит не 300, а минимум 700 миллионов гривен, с сопроводительным вопросом: "Где деньги, Зе?"
Помимо пустой брани "партия войны и парада" разместила на сайте президента петицию за его проведение, и количество подписей под ней уже стремительно приближается к 25 тысячам, после чего Зеленский будет обязан реагировать. Обратить инициативу президента против него самого решил и спикер Рады Парубий. Он предложил "побратимам" организовать собственный парад, без Зеленского, и пройти по Крещатику в назначенный день со знаменами и патриотическими песнями.
Премьер Владимир Гройсман, также активный участник выборной гонки 10 июля на заседании правительства он заявил, что парад, по его мнению, нужен, и будет профинансирован. Однако и военные получат обещанные Зеленским разовые выплаты. "Хочу поручить министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги", - сказал Гройсман, и эти слова должны сильно беспокоить верховного главнокомандующего Зеленского. Уже хотя бы потому, что давать поручения министру обороны - прерогатива президента, а не премьера. Тем более что речь идет о поручении, идущем вразрез с волей главы государства. И потому вопрос, кто сегодня на Украине главный - президент или премьер - уже не звучит риторически и имеет больше одного ответа.