Соцсети Украины захлестнула кампания оскорблений в адрес Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости 24 августа. Вместо этого он предложил разделить бюджет мероприятия между украинскими военными, чем вызвал очередной приступ ярости националистов, которых на этот раз поддержал премьер Гройсман.

Об отмене парада глава государства, как теперь заведено на Украине, сообщил видеороликом в своем Facebook. "Вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. Военным нашим. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры - все", - заявил Зеленский и обещал вскоре представить некий "новый формат" торжеств.

Логика такого решения немудрена: традицию военных парадов начал в 2014 году Петр Порошенко, он называет себя творцом "новой" украинской армии, и был риск, что именно он, а не Зеленский, избегающий в отличие от своего предшественника надевать камуфляж, окажется главным действующим лицом будущих торжеств. Поскольку не пригласить экс-президента на парад Зеленский не может, проще отменить само мероприятие, объяснив это новым форматом праздника. Раздача денег военным также носит прикладной характер: Вооруженные силы Украины - это минимум 250 тысяч дисциплинированных избирателей. Напомнить им копейкой о голосовании - а речь идет в среднем о 50 долларах - также показалось советникам Зеленского удачным ходом, поскольку до парада еще полтора месяца, а парламентские выборы уже на носу.

Замысел президента был легко считан у Порошенко, ставшего сегодня фигурой притяжения для националистов и милитаристов. Соцсети тут же захлестнула кампания прямых оскорблений в адрес Зеленского. Сам Порошенко принял позу над схваткой, назвав решение Зеленского "непредусмотрительным", и разместил в Facebook мотивирующую к проведению парада картинку - себя любимого перед военным строем. Одновременно в публичную плоскость было вброшена информация, что парад стоит не 300, а минимум 700 миллионов гривен, с сопроводительным вопросом: "Где деньги, Зе?"

Помимо пустой брани "партия войны и парада" разместила на сайте президента петицию за его проведение, и количество подписей под ней уже стремительно приближается к 25 тысячам, после чего Зеленский будет обязан реагировать. Обратить инициативу президента против него самого решил и спикер Рады Парубий. Он предложил "побратимам" организовать собственный парад, без Зеленского, и пройти по Крещатику в назначенный день со знаменами и патриотическими песнями.

Соцсети Украины захлестнула кампания оскорблений в адрес Зеленского

Премьер Владимир Гройсман, также активный участник выборной гонки 10 июля на заседании правительства он заявил, что парад, по его мнению, нужен, и будет профинансирован. Однако и военные получат обещанные Зеленским разовые выплаты. "Хочу поручить министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги", - сказал Гройсман, и эти слова должны сильно беспокоить верховного главнокомандующего Зеленского. Уже хотя бы потому, что давать поручения министру обороны - прерогатива президента, а не премьера. Тем более что речь идет о поручении, идущем вразрез с волей главы государства. И потому вопрос, кто сегодня на Украине главный - президент или премьер - уже не звучит риторически и имеет больше одного ответа.