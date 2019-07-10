Представляем номинанта на премию Союзного государства

Названы номинанты на Премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. С российской стороны номинирован коллектив создателей анимационных фильмов "Сказки старого пианино" - Ирина Марголина, Елена Петкевич, Оксана Черкасова, Ирина Кодюкова. Это цикл из 13 образовательных мульт­фильмов, рассказывающих о жизни и музыке величайших композиторов всех времен и народов. Мультфильмы создавались студией М.И.Р. сов­местно с "Беларусьфильмом" в течение нескольких лет и за это время не единожды были отмечены престижными международными наградами. Корреспондент "СОЮЗа" встретилась с Ириной Марголиной, руководителем студии, автором идеи и сценаристом всех фильмов цикла.

- Ирина Рафаиловна, вы россиянка, много путешествующая по свету, работали в разных странах. Что за нить связывает вашу судьбу с Беларусью?

Ирина Марголина: Я родилась в крошечном городке Рославле, неподалеку от границы с Беларусью, а вот отец мой - из Минска. Вернувшись с войны, он закончил юридический факультет и был распределен работать в Рославль. Оставаться в маленьком городе он поначалу не планировал, но... "По железной лестнице спустился ангел, и я остался". Так отец описывал свою встречу с мамой, которая тоже после юридического оказалась в коллегии адвокатов. А в Беларуси осталась бабушка, и в детстве я к ней часто ездила.

- Получается, вы из семьи двух юристов, но, однако, пошли совсем другим путем?

Ирина Марголина: Мой отец всю войну прошел вместе со своим другом, кинорежиссером Генрихом Габаем. Отец меня баловал, хотел, чтобы я жила немного другой, более яркой жизнью. Мы часто бывали в Москве, где они с Генрихом водили меня на все новые фильмы в Дом кино, на спектакли в "Современник", в рестораны. Дома-то у нас в гостях собирались судьи, прокуроры, разговоры велись о судебных делах, и я говорила себе: "Ни за что не стану юристом!" Однажды в Москве, кажется, в ресторане "Будапешт", увидела каких-то необыкновенных людей, они так ярко выделялись из толпы. "Хочу быть с ними!" - подумала я. Оказалось, это были мультипликаторы. Мы подружились и всю жизнь вместе...

- "Сказки старого пианино" - удивительный симбиоз изображения и музыки, причем главный герой в них - скорее музыка...

Ирина Марголина: Мои самые близкие друзья - люди из мира музыки. Благодаря им я познакомилась, например, с музыковедом, профессором Еленой Борисовной Долинской, которая стала консультантом нашего проекта - без нее "Сказки старого пианино" были бы невозможны.

Ирина Марголина: У нас новый совместный с "Беларусьфильм" проект, "Детский альбом". Фото: Юрий Машков/ТАСС

- Я смотрела эти мультфильмы вместе со своими детьми, и мне было жаль, что у старшего сына в музыкальной школе их не показывали. Это прекрасный способ заинтересовать ребенка и личностью композитора, и его музыкой. Впрочем, старший сын-подросток, который увлекается компьютерами, больше интересовался, как именно это сделано, ведь в "Сказках" можно разглядеть миллион разных техник. Средний, семилетний сын, сопереживал героям в детстве, а самая маленькая дочка просто танцевала под музыку.

Ирина Марголина: Мы были бы рады, если бы эти мультфильмы у нас демонстрировались в школах, в музеях - ведь, например, в свое время Лувр показывал наш цикл детской аудитории. Дети воспринимают такую форму лучше всего. В Доме кино в Москве проходили вечера, когда живое исполнение музыки перемежалось показом наших мультфильмов, и ребята, надо сказать, "включались" именно на мультфильме: пока играли музыканты, они больше были заняты своими телефонами. Мы готовы рассказывать, как сделаны эти мультфильмы, готовы предоставлять их для показа. Почти все фильмы построены на исторических документах - дневниках, письмах. Это, конечно, не привычная анимация в стиле Диснея или "Союзмультфильма". Фильм про Бетховена выполнен в технике анимации на песке, история Вивальди - живописью на фольге, в мультфильме о Шумане - компьютерная графика. Озвучивали фильмы актеры-звезды Евгений Миронов, Борис Плотников, Игорь Костолевский, а по-английски - Тимоти Далтон.

- А еще у вас играл живой кот…

Ирина Марголина: В первых фильмах у нас был такой сквозной герой-рассказчик, кот. Съемки проходили в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Поначалу чуть не случился скандал: как же так, пустить кота туда, где хранятся все эти старинные музыкальные инструменты! Елена Борисовна, наш консультант, позвонила директору и сказала: "Это наш кот. Это воспитанный кот. Он никогда не совершит никаких плохих поступков в таком святилище". А если вы включите английский текст, то услышите, как кот говорит голосом Тимоти Далтона, знаменитого английского киноактера. Он удивительный человек. Три дня до записи он мучил нас, все время звонил и спрашивал: а правда ли это, а правда ли то. Хотел быть абсолютно уверенным, что все, что ему предстоит озвучить, все правда и все факт. Когда он наконец пришел на запись и стал мяукать, то спросил: "Аre you happy?" ("Вы довольны?") Я ему ответила: ну как я могу быть happy, когда ты мяукаешь, словно какой-то помоечный кот, а ты же кот-интеллектуал, ты живешь в музее, ты образованный кот!

Коротко

Мультфильмы "Сказки старого пианино" рассказывают о композиторах Людвиге ван Бетховене, Антонио Вивальди, Вольфганге Амадее Моцарте, Роберте Шумане, Джоаккино Россини, Сергее Прокофьеве, Петре Чайковском, Иоганне Себастьяне Бахе, Джордже Гершвине, Клоде Дебюсси, Фредерике Шопене, Михаиле Глинке, Иоганне Штраусе. Посмотреть их можно онлайн на сайте студии М.И.Р.