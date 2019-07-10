Сотрудница госдепа получила три года тюрьмы за связи с разведкой КНР

В США суд приговорил бывшую сотрудницу госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы за предоставление Китаю секретных документов. Женщина также должна выплатить штраф в размере 40 тысяч долларов.

По даннным министерства юстиции США, 63-летняя осужденная обманывала сотрудников правоохранительных органов, скрывая свои широкие контакты с агентами КНР. "Она получала от них подарки, а в обмен предоставляла информацию для внутренненго пользования", - рассказали в американском минюсте.

Клейборн была арестована два года назад, а в апреле 2019-го признала себя виновной в связях с китайской разведкой. Женщине грозило до 25 лет тюрьмы.