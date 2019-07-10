Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за перехода Гризманна

Испанская "Барселона" продолжает прилагать усилия по подписанию французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает AS, "Барса" хотела завершить сделку еще 10 июля, заплатив 120 миллионов евро, прописанных в качестве отступных за футболиста. Тогда бы клуб в пятницу представил игрока, а в понедельник Гризманн смог бы приступить к тренировкам с партнерами по новой команде.

Однако у каталонцев возникли проблемы с банками, которые, как предполагалось, выступят гарантом платежа. В форс-мажорном порядке "сине-гранатовые" попытались договориться с "Атлетико" о выплате названной суммы в рассрочку, но мадридцы категорически отказались.

В итоге крайними оказались сотрудники "Барсы", которым из-за проблем с трансфером Гризманна задержали зарплату за июнь на три дня.