Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год и попросил Счетную палату РФ особо тщательно проанализировать расходы госказны в жилищной сфере.

Поправки в действующий закон о бюджете подготовлены с учетом его исполнения в январе-апреле, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития страны. Доходы и расходы бюджета увеличиваются. Общий объем доходов составит 20 174,9 млрд рублей, это на 205,6 млрд руб. больше ранее утвержденного объема. Расходы вырастут на 256,5 млрд руб. и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1881,2 млрд руб., что на 50,9 млрд руб. ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, принимавшего участие в заседании, показатель роста ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого на 1,3 процента. Он также назвал слишком оптимистичными прогнозы роста реальных доходов россиян в размере 1 процента. "Казалось бы, не так много - 1 процент, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3 процента, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - заявил глава СП.

"Законом предусматривается финансирование ряда социально значимых поручений президента", - отметил, представляя поправки в бюджет, глава профильного комитета Сергей Рябухин. Например, 20 млрд рублей - на докапитализацию АО "ДОМ.РФ", 18 млрд - на поддержку обманутых дольщиков, 5 млрд рублей - на помощь семьям-ипотечникам при рождении третьего и последующих детей, по 4,3 млрд рублей - на региональную доплату к пенсии и на повышение денежного довольствия сотрудникам МЧС и так далее.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо особенно тщательно проанализировать использование средств, выделяемых на жилье. "По "ДОМ.РФ" мы выделили 43 млрд дополнительно, - отметила она. - Сама идея, конечно, поддержка строительства, ипотеки - хорошо. Но я попрошу дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием". Спикер призналась, что у нее пока нет понимания, "кто контролирует и как контролируются такие большие расходы". "Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год "ДОМ.РФ", - предложила Матвиенко. Она считает необходимым подумать над тем, не лучше ли будет "напрямую в регион отдавать", поскольку властям на местах виднее, как решать жилищные проблемы граждан.

Также в ходе заседания сенаторы одобрили закон о порядке продажи и возврата билетов на зрелищные мероприятия. Документ разработан в целях борьбы с "билетной мафией".