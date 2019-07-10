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10.07.2019 20:10
Рубрика: Экономика

В рублях и метрах

Сенаторы проанализируют расходы бюджета на жилье
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год и попросил Счетную палату РФ особо тщательно проанализировать расходы госказны в жилищной сфере.

Поправки в действующий закон о бюджете подготовлены с учетом его исполнения в январе-апреле, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития страны. Доходы и расходы бюджета увеличиваются. Общий объем доходов составит 20 174,9 млрд рублей, это на 205,6 млрд руб. больше ранее утвержденного объема. Расходы вырастут на 256,5 млрд руб. и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1881,2 млрд руб., что на 50,9 млрд руб. ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.

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По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, принимавшего участие в заседании, показатель роста ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого на 1,3 процента. Он также назвал слишком оптимистичными прогнозы роста реальных доходов россиян в размере 1 процента. "Казалось бы, не так много - 1 процент, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3 процента, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - заявил глава СП.

"Законом предусматривается финансирование ряда социально значимых поручений президента", - отметил, представляя поправки в бюджет, глава профильного комитета Сергей Рябухин. Например, 20 млрд рублей - на докапитализацию АО "ДОМ.РФ", 18 млрд - на поддержку обманутых дольщиков, 5 млрд рублей - на помощь семьям-ипотечникам при рождении третьего и последующих детей, по 4,3 млрд рублей - на региональную доплату к пенсии и на повышение денежного довольствия сотрудникам МЧС и так далее.

Фото: iStock
Продажа жилья после трех лет владения не будет облагаться налогом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо особенно тщательно проанализировать использование средств, выделяемых на жилье. "По "ДОМ.РФ" мы выделили 43 млрд дополнительно, - отметила она. - Сама идея, конечно, поддержка строительства, ипотеки - хорошо. Но я попрошу дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием". Спикер призналась, что у нее пока нет понимания, "кто контролирует и как контролируются такие большие расходы". "Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год "ДОМ.РФ", - предложила Матвиенко. Она считает необходимым подумать над тем, не лучше ли будет "напрямую в регион отдавать", поскольку властям на местах виднее, как решать жилищные проблемы граждан.

Также в ходе заседания сенаторы одобрили закон о порядке продажи и возврата билетов на зрелищные мероприятия. Документ разработан в целях борьбы с "билетной мафией".

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Счетная палата Бюджет 2018-2020
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