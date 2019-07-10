Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год.

Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.

Документ представили сенаторам глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Согласно документу, доходы и расходы бюджета увеличиваются. Общий объем доходов составит 20 174,9 млрд рублей, это на 205,6 млрд рублей больше ранее утвержденного объема. Расходы вырастут на 256,5 млрд рублей и составят 18 293,7 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составит 1 881,2 млрд рублей, что на 50,9 млрд рублей ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.

Также в законе указано, что по решению правительства социально-ориентированные НКО, кинематографисты и политические партии смогут не возвращать в бюджет неизрасходованные средства.