Совфед одобрил закон о получении инвалидами госуслуг в электронном виде

Инвалиды смогут подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде. Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совета Федерации.

Сейчас предоставление соответствующей документации допускается только в бумажной форме. Принятие решений о предоставлении инвалидам мер соцподдержки, об оказании им услуг, о реализации иных прав будет осуществляться на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.

Отдельно закон уточняет положение о бесплатной парковке для автомобилей инвалидов. Места для них будут выделяться на всех парковках общего пользования, сведения об автомобилях также будут вноситься в реестр по заявлению, которое можно будет подать лично или в электронном виде.

Ответственным за передачу данных в реестр определен Пенсионный фонд. Предполагается, что эта услуга будет бесплатной.