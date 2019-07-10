"Спартак" подписал контракт с немецким футболистом

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с немецким футболистом Малкольмом Баду.

22-летний Баду - воспитанник "Вольфсбурга", может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году. Там он провел три матча, в которых забил один мяч.

Баду вместе с командой работал на сборе в Австрии и сыграл в товарищеском матче против венгерского "Дьёри ЭТО", в котором "Спартак" добился уверенной победы - 3:0.

На какой срок подписан договор, не сообщается.

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал приобретение Баду официальному сайту клуба.

"Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом". Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку. Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе "Спартака" в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, Баду добавит команде ротации на флангах", - сказал Цорн.