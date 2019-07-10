Страна льда и огня. Что посмотреть в Исландии за 10 дней

Где вы узнаете, что такое Эйяфьядлайёкюдль? Или научитесь бегло произносить название деревни Киркьюбайярклёйстюр, отличать Седисфьордюр от Сёйдауркроукюра? Где во фьордах плавают киты, из-под земли бьют гейзеры, а в землю вросли километровые ледники? Конечно же в Исландии. Это удивительная страна, где у людей нет фамилий, где почти отсутствует криминал, зато красоты сосредоточено рекордно много для небольшого острова.

Скандинавские страны отличают высокие цены. Но при этом ждать от Исландии luxury-отдыха не стоит: это суровый край, где природа подступает к тебе вплотную. И чтобы лучше понять эту страну и ее жителей, не нужен пятизвездочный отель. Однако даже там можно ходить по ресторанам, купаться в джакузи, пить свежесваренный кофе по утрам и пребывать в полном комфорте, к которому привык городской человек.

Лететь из Москвы в Рейкьявик можно двумя способами - прямым рейсом S7 или с пересадкой в Европе. Прямой рейс, безусловно, удобнее, однако у него есть один недостаток - летает он только по субботам.

Самое необитаемое место Исландии

Северо-западная часть Исландии (Вестфирдир) является, пожалуй, самой дикой и менее обжитой частью острова. Населенные пункты тут маленькие, расположены редко и туристов очень мало. Именно с такой местности идеально начинать знакомство со страной - ты словно остаешься с природой один на один.

Персиковый пляж. Фото: Ася Кушнарева

Тут же есть побережье Rauðasandur, известное у туристов как Персиковый пляж. Его можно назвать одним из самых зрелищных мест в северной части Исландии. Побережье невероятного персикового цвета растягивается на 10 километров. С обеих сторон его обступают горы с заснеженными вершинами. Пляж в конце апреля почти необитаем, ты буквально идешь по застывшим в песке ракушкам, нарушая узоры своими следами. Океан выглядит невообразимо, цвет воды контрастирует с песком и небом. Тем, кто захочет остаться в таком месте подольше, - помедитировать или прогуляться - стоит захватить теплые вещи.

Фото: Ася Кушнарева

Объехать полуостров за день не получится; дело в том, что он весь состоит из множества фьордов. Визуально это можно представить в виде клешни краба, по контуру которой проходят дороги. Исландцы стараются не строить мосты на заповедных территориях и подстраивают свои магистрали под особенности ландшафта. Поэтому, заезжая на северо-запад острова, готовьтесь проехать километры вдоль прекрасных заливов, а чтобы не спешить, лучше организовать ночевку в одной из местных деревушек.

Атлантический океан. Фото: Ася Кушнарева

Где посмотреть китов

Посмотреть китов в Исландии можно двумя способами. Первый (более надежный) - организованное китовое сафари. Местные компании в виде экскурсии вывозят туристов в открытый океан. Реклама таких услуг обещает, что в 98% случаев удается увидеть морских животных. Подобные туры можно заказать в деревне Хусавик - там живут семьи, которые поколениями изучают китов и делают на этом бизнес. Средняя стоимость подобной экскурсии на человека составляет около 10 тысяч рублей. Покупая такую поездку, можно убить двух зайцев - поплавать по океану, ну и, конечно, посмотреть на кита максимально близко, и, если повезет, увидеть его прыжок из воды.

Киты в регионе Вестфирдир. Фото: Ася Кушнарева

В Хусавике также находится известный музей китов, цена билета для взрослых составляет 2 тысячи крон (около 1 тысячи рублей).

Для тех, кто не хочет смотреть на китов в формате экскурсии или тратить приличную сумму, также есть шанс. Для этого нужно поехать в северную часть Исландии и внимательно смотреть в окна машины, когда проезжаешь фьорды. Это не шутка. Конечно, тут нет гарантии в 98%, но шанс все же есть, особенно если вы посещаете страну в так называемый "китовый сезон" - с середины апреля до конца августа.

Фото: Ася Кушнарева

Во фьордах на северо-западе киты плавают совершенно бесплатно и большими группами. Ощущения не менее завораживающие, вокруг тишина, и по всему заливу отчетливо слышно, как кит выдыхает воздух и ныряет. Рядом у берега плавают морские котики, но на них практически не обращаешь внимания - ждешь, когда косатка снова вынырнет на поверхность.

Ледник и “бриллианты”

Особые богатства Исландии - это, конечно же, ледники. На сегодняшний день 13 ледников охватывают около 11% острова. Самый большой ледник Ватнайёкюдль находится в юго-восточной части. Его площадь - 8,3 тысяч квадратных километров. Это настолько много, что гигант виден прямо с автомобильной трассы.

Во время поездки в Исландию, осмотреть ледник нужно обязательно. Сделать этом можно основательно, с помощью организованного похода (с "кошками", ледорубами и прочим снаряжением). В таком же формате можно посетить знаменитую ледяную пещеру, сквозь стенки которой проходят солнечные лучи.

Ледник Ватнайёкюдль. Фото: Ася Кушнарева

Осмотреть Ватнайёкудль можно также и со стороны. Вокруг него располагается национальный парк Скафтафетль, включающий в себя несколько хайкинг-маршрутов. Тропы парка ведут к подножию ледника, поэтому приблизиться к нему можно, но вплотную подойти все-таки не удастся.

На одной из смотровых площадок у ледника можно спуститься к небольшому озеру, по которому можно прокатиться на резиновой лодке. Фото: Ася Кушнарева

Рядом есть место Breiðamerkursandur, которое переводится как "бриллиантовый пляж". От одной из лагун ледника течет река, по которой отколовшиеся льдины попадают в океан. Бьющая на побережье волна придает мини-айсбергам необычные формы и выносит их на берег. Лежащие на черном песке льдины действительно похожи на сверкающие бриллианты.

Бриллиантовый пляж. Фото: Ася Кушнарева

Черные пляжи Исландии

Черные пески Исландии часто называют одним из самых необычных мест земли. Многие годы вулканической активности привели к тому, что лава стекала в океан, застывала, а после превратилась в песок. Черный пляж выглядит непередаваемо при любой погоде.

Наиболее популярным является пятикилометровый пляж Рейнисфьяра, расположенный на юге, недалеко от города Вик. С берега видны стоящие в океане базальтовые колонны. Легенда гласит, что когда-то они были троллями, превратившимися в камень от солнечного света.

Пляж Рейнисфьяра. Фото: Ася Кушнарева

Различные туристические журналы и сайты регулярно включают это место в число самых красивых пляжей мира. При этом красота таит большую опасность. У побережья необычное дно, которое формирует "внезапную волну". При входе на пляж об этом предупреждают таблички. Особенно внимательным стоит быть с пещерой в скале - налетевшая волна может "запереть" в ней зазевавшихся туристов.

Еще один красивый черный пляж есть на севере Исландии, на маленьком полуострове Ватнснес.

Фото: Ася Кушнарева

Он является менее популярным у путешественников местом, а основной его достопримечательностью, кроме песка, является Хвитсеркюр (в переводе - "белая рубашка"). Это 15-метровая скала, стоящая на побережье океана.

Основание камня Хвитсеркюр укреплено бетоном для большей устойчивости. Фото: Ася Кушнарева

Прогуливаясь по пляжу, можно посмотреть на колонию морских котиков, которые плавают у берега.

Заглянуть в кратер

Исландия существует на стыке двух литосферных плит. Вся территория острова состоит из множества вулканов. Некоторые из них потухли, другие, как Эйяфьядлайёкюдль или Гримсвотн, извергались в XXI веке.

На знаменитый Эйяфьядлайёкюдль, высотой 1666 метров, можно сходить с организованной экскурсией. Цена таковой составляет около 11 тысяч рублей на человека.

Скутустадир - еще одно место, где можно побродить вокруг кратеров бывших вулканов. Лунные пейзажи в сочетании с зеленью выглядят необычно. Маршрут прогулки можно выбрать в зависимости от физической подготовки - пойти короткой дорогой или устроить многочасовой хайкинг. Находится эта местность возле озера Миватн.

Кратеры Скутустадир. Фото: Ася Кушнарева

В северной части страны есть область вулканических трещин вулкана Карбла. В него входит мини-вулкан Хверфьядль, извержение которого произошло около 2500 лет назад. По строению кольца можно увидеть, где стекала лава. На вулкан можно подняться без снаряжения и гидов. Диаметр кратера составляет примерно 1 км, который можно пройти по кругу.

Вулкан Хверфьядль. Фото: Ася Кушнарева

Озеро Вити (в переводе означает "ад") также относится к системе вулкана Крабла и находится неподалеку от озера Миватн. Вода в нем очень красивого цвета, даже без солнечного света Вити ярким пятном выделяется среди безжизненных "космических" пейзажей. Говорят, что температура этой воды достигает 100 градусов. Проверить это утверждение турист может только визуально, спускаться вниз опасно.

Озеро Вити. Фото: Ася Кушнарева

Кстати, в Исландии есть несколько озер с подобным названием, другое, например, есть в кратере вулкана Аскья.

Кратер Керид - еще одно озеро, расположенное в некогда действующем вулкане. Находится в 50 километрах от Рейкьявика. Стенки кратера состоят из красного камня, что выглядит очень живописно на контрасте с синей водой. Этот кратер является самым молодым из близкой ему группы кратеров, Кериду всего около трех тысяч лет. Вход на территорию платный - сумма билета составляет 400 крон (около 200 рублей).

Кратер Керид. Фото: Ася Кушнарева

Грязевые котлы и кипящая сера

В районе Миватна есть природный парк, где можно погулять среди луж кипящей серы, дымящихся разломов и грязевых гейзеров. Для полноты ощущений все вокруг наполнено запахом сероводорода.

Фото: Ася Кушнарева

Фото: Ася Кушнарева

Горячие источники

Несмотря на то, что Исландия ассоциируется с холодом, это то место, куда кроме шапок и курток, надо обязательно захватить купальник. В стране множество геотермальных источников. Каждый путешественник считает обязательным пунктом программы посещение хотя бы одного.

Самым популярным среди туристов является Голубая лагуна. Этот курорт находится приблизительно в 40 километрах от Рейкьявика. Водоем достаточно большой, достигает несколько километров в длину, а вода в нем удивительного оттенка. Такой эффект дает входящий в состав воды диоксид кремния - при преломлении солнечных лучей мы видим ярко голубой цвет, который, казалось бы, не может иметь природный источник. Стоимость посещения такой купальни зависит от дополнительных услуг и статуса билета, цена стандартного бронирования начинается от 6900 исландских крон (3,5 тысячи рублей).

Термальный бассейн Жардбодин. Фото: Ася Кушнарева

Для тех, кто ищет менее популярный вариант, есть термальный бассейн Жардбодин. Он находится в северной части страны возле озера Миватн. Состоит из двух частей - в одной вода чуть горячее, во второй - прохладнее. Вода имеет необычный сероводородный запах, однако к нему быстро привыкаешь. Вид с источника весьма красивый - рядом лавовые поля, горы, сюда смело можно идти вечером, чтобы посмотреть, как садится солнце. Цены в Жардбодин ниже, чем в Голубой лагуне - билет на одного человека стоит приблизительно в 2,5 тысячи рублей.

Многие крупные купальни Исландии имеют свой личный сайт, где заранее можно ознакомиться с графиком работы, ценами и даже забронировать билеты.

Интересный факт

За неимением других природных ресурсов, местные жители научились извлекать выгоду из имеющихся особенностей острова. Так, крупные города Исландии, Рейкьявик и Акюрейри, обогреваются теплом геотермальных электростанций.

Водопады

Если бы Исландию не назвали бы "страной льдов", ее бы стоило назвать "страной водопадов". Они здесь повсюду, и это не преувеличение. Деттифосс, Скоугафосс, Тьоувафосс, Гюдльфосс - эти непонятные и сложные названия таят за собой невероятные красоты.

Самый известный и "открыточный" водопад - Скоугафосс. Он находится на юге страны, неподалеку от вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Рядом есть кемпинг, в связи с чем водопад практически всегда окружен туристами.

Скоугафосс. Фото: Ася Кушнарева

Три брата-водопада - Деттифосс, Селфосс и Годафосс - находятся в северной части острова. Водопады связывает общая тропа и находятся они в пешей доступности друг от друга.

Деттифосс. Фото: Ася Кушнарева

Годафосс, в переводе "водопад Бога", находится на севере, возле города Акюрейри. Назван так потому, что во время принятия христианства в него были сброшены языческие идолы.

Годафосс. Фото: Ася Кушнарева

Все водопады Исландии разные и уникальные, это и Свартифосс, падающий с базальтовых колонн, и Сельяландсфосс, который можно обойти кругом, намокнув при этом до нитки. Даже на 10 день, видя на карте очередной водопад, возникнет вопрос - а стоит ли ехать на него, ведь я уже столько их видел? И ответ может быть только один - однозначно, стоит.

Тупики, олени, тюлени

Отдельного внимания заслуживает фауна острова. Животные и птицы сопровождают вас на протяжении всего путешествия. Некоторые из них пугливые, и на них можно смотреть только издалека. Другие же сами бегут навстречу, преграждают путь машине, прыгают на руки.

Фото: Ася Кушнарева

Один из символов Исландии - птица тупик. На английском ее название звучит более мило - puffin ("толстячок"). У них яркие клювы и лапки, а живут они в норах. Тупика нечасто можно встретить случайно, как правило, надо ехать в специальные места. На этих птиц можно встретить на черном пляже Вик, в Боргарфьордюре, или на мысе возле "китового" города Хусавик.

Тупик в Боргарфьордюре. Фото: Ася Кушнарева

Морские котики в Исландии удивляют только в первый-второй день. Затем они становятся привычной частью пейзажа - плавают вдоль черных пляжей, вокруг отколовшихся от ледника айсбергов и т.п. Встречаются и тюлени - они лежат на побережье океана, на камнях, куда трудно добраться человеку.

Фото: Ася Кушнарева

На полях вдоль автотрасс пасутся олени, овечки, а также знаменитые местные лошади. Эту породу исландцы вывели сами и более тысячи лет назад запретили ввоз других лошадей. Даже сейчас местная лошадка, один раз выехавшая за границу, практически попадает в изоляцию.

Фото: Ася Кушнарева

Где в Исландии смотреть северное сияние

Увидеть северное сияние в Исландии можно только в определенное время года. С начала сентября до конца апреля в страну съезжаются охотники за этим чудом природы.

Больше всего вероятности увидеть сияние на полуострове - над западными фьордами, а также на севере Исландии. В сезон туристы приезжают в район озера Миватн, некоторые счастливчики смогли наблюдать северное сияние прямо из геотермального бассейна Жардбодин.

Застать северное сияние можно и на юге. Возле деревни Киркьюбайярклёйстюр есть гостевые дома, стоящие прямо в поле. Приехавшие летом туристы могут удивиться такому странному расположению, однако зимой все небо на 360 градусов подсвечено сиянием, и целые группы заранее бронируют эти места.

Гейзеры

Помимо прочих чудес, Исландия является единственной страной Европы, где можно увидеть гейзеры. Подземные горячие источники, выбрасывающие фонтаны воды на поверхность много лет привлекают туристов в Исландию.

Знаменитая долина гейзеров Хёйкадалюр находится примерно в 120 километрах от Рейкьявика. В долине можно погулять вокруг кратеров с кипящей водой, однако все внимание туристов сосредоточено вокруг действующего гейзера Строккюр. Выброс воды происходит примерно раз в пять минут с разной степенью интенсивности.

Фото: Ася Кушнарева

Рядом находится не действующий ныне Большой гейзер, который выбрасывал кипяток на высоту до 60 метров. Его активность прекратилась после одного из землетрясений.

"Игра престолов", "Прометей", "Уолтер Митти" - по местам съемок фильмов

Среди необычных пейзажей Исландии сняли сотни фильмов. Например, в лавовой пещере Grjotagja (расположена рядом с озером Миватн) снимали один из эпизодов сериала "Игра престолов" - любовную сцену между Джоном Сноу и одичалой Игритт. В саге также засветился ледник Мирдальсйёкюдль, там снимали сцены, связанные с Ночным дозором.

Известная сцена на скейтборде из "Невероятной жизни Уолтера Митти" снималась возле города Сейдисфьордюр, а также в окрестностях Рейкьявика.

Фото: kinopoisk.ru

Вышеописанный водопад Деттифосс был показан в фильме "Прометей", а Кристофер Нолан снимал здесь эпизоды "Бэтмена" и "Интерстеллар".

Советы для тех, кто планирует поездку в Исландию:

1. Исландия очаровывает с первых же минут. Не проехав и 10 километров на машине, хочется постоянно останавливаться и бежать фотографировать. Некоторые путешественники советуют быть спокойнее (красот впереди еще много), но я не буду рекомендовать сдерживаться. Такие эмоции бывают только раз и надо поддаваться порывам.

2. Дополнительная флешка или много памяти в телефоне. Скорее всего, фотографий и видео будет много, поэтому надо заранее освободить место. А если вы путешествуете на автомобиле, то с собой нужно захватить карту памяти с любимой музыкой или аудиокнигами.

3. В Исландии есть шуточная местная пословица: "Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже". Теплая одежда - это то, что понадобится в любое время года. Едете ли вы в Исландию в июле, сентябре или январе, необходимо брать их с собой. На каждом пляже, у океана или водопада вам понадобится непродуваемая куртка и теплая шапка. Хорошие трековые ботинки - вещь, которая спасет ноги и от холода, и от усталости. Лазать по окаменевшей лаве нужно в удобной обуви. Также обязательно нужно взять с собой дождевик.

4. Берите с собой еду. Наверное каждый, кто готовится к поездке в Исландию, напуган высокими ценами на продукты. Чтобы сэкономить, можно взять с собой некоторые непортящиеся продукты. Но мой совет касается не столько экономии, сколько предусмотрительности. На острове, особенно в северной части, магазины или рестораны (если они вообще есть) работают по строгому расписанию. Поэтому очень полезно иметь в машине запас энергетических батончиков, орехов, крекеров и прочего перекуса. Кружка и термос также не будут лишними - вы сможете заварить кашу или чай.

5. Перемещаться можно не только на машине, из Рейкьявика в некоторые города летают самолеты.

6. Если вы ограничены во времени и деньгах, отдых лучше распланировать. Заранее позаботиться о том, чтобы жилье было забронировано. В некоторых гостевых домах при заезде никого нет, и не имея брони, придется долго ожидать владельца, который выделит свободную комнату. А в горячий туристический сезон свободных мест может и вовсе не оказаться.

7. Если у вас нет конкретных планов на Рейкьявик, на него достаточно оставить 1-2 дня. Этого времени хватит, чтобы погулять по музеям, купить сувениры, и осмотреть достопримечательности. Кстати, для гурманов местные рестораны предлагают такие блюда, как жареный кит, баранья голова, плавник акулы или мясо тупика.

8. Можно обойтись без наличных, даже в скромных магазинчиках есть терминалы для оплаты картой. Интернет в Исландии можно найти даже в палаточных кемпингах. Аналогичная ситуация с удобствами. Только на первый взгляд кажется, что Исландия страна, где не ступала цивилизация. Технологии и прогресс тут есть.

9. Переночуйте на ферме. Многие землевладельцы сдают дом или часть дома для туристов. Гостеприимные хозяева покажут вам свои владения, животных и расскажут, как они живут. В некоторых таких домах есть конные фермы, где можно покататься верхом.

10. Не жалеть денег. Комфорт, с каким вы будете путешествовать, прямо пропорционален впечатлениям. А впечатления от страны окупят любые траты.