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10.07.2019 19:07
Рубрика: Происшествия

Счета закрыты

Суд арестовал миллиарды экс-министра
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Почти 122 миллиона евро арестовано на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы в рамках ограничительных мер по ходатайству следственных органов.

Бывший высокопоставленный чиновник является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества по части 3 статьи 210 УК РФ и мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok

Следствие считает, что в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, вместе с другими фигурантами, похитил 4 миллиарда рублей в ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Обе компании находятся на территории Новосибирской области и занимаются производством и передачей электроэнергии. Похищенные деньги ушли за границу, в офшорные банки.

В апреле суд наложил обременение на 437 миллионов рублей на его расчетные счета, а также на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место в Москве. Также арестованы принадлежащие Абызову акции АО "Промышленные технологии".

Экс-министр находится под стражей в следственном изоляторе "Лефортово".

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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