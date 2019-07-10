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10.07.2019 18:57
Рубрика: В мире

Спрятаться невозможно

Трампу запретили блокировать критиков
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Апелляционный суд в США запретил президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, обвинив его в нарушении первой поправки конституции. Защита главы государства заявила о том, что опротестует постановление, а местные эксперты тем временем пытаются предугадать, к чему может в итоге привести это "опасное" решение.

В постановлении говорится, что конституция не позволяют занимающему государственный пост лицу исключать (блокировать) граждан из открытого онлайн-диалога. Судьи подчеркнули, что учетная запись Трампа считалась "частной" только до того момента, пока он не принял президентскую присягу. После этого аккаунт Трампа автоматически приобрел статус государственного. Действия американской фемиды можно классифицировать как парадоксальные: ведь теперь любой американский госслужащий, включая политиков, может с легкостью получить повестку в суд.

Трамп назвал посла Британии в США "напыщенным дураком"

Кстати, не прошло и суток, как республиканцы подали иск против сенатора от демпартии Александрии Окасио-Кортес, ярой противницы Трампа, за блокировку нескольких политиков "партии слона". Сколько еще подобных исков поступит на рассмотрение американского правосудия, даже сложно вообразить. В любом случае все это может иметь непредсказуемые последствия для политической системы США. К тому же в постановлении суда не отображена роль владельцев Twitter. Ведь по факту, если вчитаться в пользовательское соглашение соцсети, учетная запись не принадлежит ни Трампу, ни американскому правительству и является собственностью корпорации.

В мире США Дональд Трамп
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