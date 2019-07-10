11 июля Таисия Повалий примет участие в концерте открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске"

Витебск стал для Таисии Повалий настоящим трамплином в ее творчестве. Она единственная на ярком небосклоне "Славянского базара" звезда, прошедшая путь от Гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни в 1993 году до председателя жюри в 2010-м. На этот раз на "Славянском базаре в Витебске" Таисия примет участие в концерте открытия фестиваля. А еще Таисия стала в этом году лауреатом премии "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Таисия Повалий: С нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Буду баловать малыша. Фото: РИА Новости

- Таисия, чем вам запомнился Витебск 1993 года и первый фестиваль?

Таисия Повалий: В Витебске я знаю каждый уголочек, каждую улочку - в 1993 году мы ходили на репетиции пешком. Да и ночью кто спал? Весь город гулял круглосуточно. Если шел дождь, зрители сидели под зонтиками. По сцене гуляли сквозняки, я простыла. Зато теперь какой купол над летним амфитеатром!

- Вы мечтали о такой судьбе?

Таисия Повалий: Я с детства хотела стать певицей. Когда приезжала летом в деревню к бабушке, уходила в лес и там пела и танцевала, в общем, репетировала свою будущую звездную жизнь.

- Вы пели на "Базаре" с Басковым, Михайловым, Кадышевой, Девятовым... Какие дуэты еще планируете?

Таисия Повалий: Я никогда и ничего в жизни не планирую. Верю в судьбу.

- А как поддерживаете тонус?

Таисия Повалий: Отказываюсь от вредных привычек.

- У вас есть враги?

Таисия Повалий: Может быть, и есть, но я их не знаю. Мы в семье ко всем относимся доброжелательно, может, поэтому все получается.

- Как бы вы определили свой характер?

Таисия Повалий: Требовательный.

- В декабре у вас юбилей. Какой подарок будет самым желанным?

Таисия Повалий: С нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отличная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, и погулять, и спать уложить, и накормить - все могу. И конечно же, буду баловать малыша. Сейчас занимаемся обустройством детской комнаты. К осени все должно быть готово.

- Знаю, что отношения с сыном у вас не всегда складывались хорошо.

Таисия Повалий: В 1993-м я разошлась с первым мужем Владимиром, от брака остался сын. Я влюбилась. Чувство было настолько сильным, что я, воспитанная в строгих патриархальных традициях, решилась на развод. Ну а дальше была борьба за сына, который осуждал поведение матери и долгое время хотел жить с отцом. Мне пришлось буквально отвоевывать прежний авторитет в глазах ребенка.

- Он пошел по вашим стопам?

Таисия Повалий: Он у меня единственный. Чтобы не расстраивать меня и бабушек, получил высшее образование - окончил Институт международных отношений. Принес диплом домой и сказал: "Это вам. А теперь я пошел в студию - петь!"

- В 2010 году вы возглавляли жюри конкурса эстрадных исполнителей на "Славянском базаре в Витебске". Что вы обычно желаете молодым талантам?

Таисия Повалий: Самое главное - никого не слушать и не сравнивать себя с другими. Выходить на сцену надо с сознанием, что ты самый лучший! Ну и обязательно беречь голос.

- В декабре прошлого года вы отпраздновали серебряную свадьбу.

Таисия Повалий: Любовь и поддержка мужа Игоря помогли мне продвинуться в карьере и добиться таких невероятных высот. Именно он помог мне завоевать главный приз "Славянского базара в Витебске".

В Витебске я знаю каждый уголочек, каждую улочку - в 1993 году мы ходили на репетиции пешком. Да и ночью кто спал?

- В конце июня состоялась премьера вашего нового клипа "Я буду твоя"...

Таисия Повалий: Мое сотрудничество с Михаилом Гуцериевым началось в 2013 году. За это время я спела четыре суперхита на его стихи. Почему говорю так нескромно? Вы просто не представляете, какое это счастье для артиста петь песню, которая тебе нравится и которую приняла публика. Ни один мой концерт сейчас не обходится без композиций "Сердце - дом для любви", "Чай с молоком", "Твоих рук родные объятья". Поэту удалось заглянуть в самые глубины человеческой души. Так что, когда мне предложили спеть новую песню на его стихи, я не раздумывала ни секунды. И не ошиблась: песня "Я буду твоя" на музыку Виктории Коханы стала одним из лидеров многих музыкальных эфиров на радиостанциях.

- В чем, на ваш взгляд, отгадка популярности этих песен?

Таисия Повалий: В них всегда есть ключевая фраза. В этот раз для меня такой стала строчка "я буду твоя, целуй, как я". Каждой женщине, конечно, хочется надеть в жизни белое платье. У меня так получилось, что замуж я выходила дважды, а платье надевала один раз. Как-то не по-честному получилось. Поэтому, думаю, не случайно пришла идея снять меня в образе невесты в белом платье...

Из архива "СОЮЗа"

На церемонии открытия "Славянского базара в Витебске" Таисии Повалий будет вручена специальная награда Президента Беларуси Александра Лукашенко "Через искусство - к миру и взаимопониманию". На нижней террасе амфитеатра на Аллее звезд будет заложена памятная звезда имени Таисии Повалий.

Обладателями награды Президента в разные годы становились София Ротару, Андрей Петров, Александра Пахмутова, Владимир Мулявин, Игорь Лученок, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль-оглы, Михаил Финберг, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева.