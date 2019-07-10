Три самых летних проекта на фестивале "Moscow Flower Show 2019"

Отсюда не хочется уходить. Растянешься в удобном лежаке или кресле в окружении цветов и диковинных ландшафтных инсталляций и погрузишься в сладостный мир покоя и внутренней тишины...

В московском парке "Музеон" стартовал VIII Московский Международный фестиваль садов и цветов "Moscow Flower Show 2019". Настоящий праздник для ценителей ландшафтного дизайна и летнего досуга. Мы попробовали определить три самых летних проекта мероприятия.

В этом году темой фестиваля выбран его величество Театр. Сад, созданный дизайнером Ольги Тихомировой в честь худрука театра "Современник" Галины Борисовны Волчек, встретил нас высокими белыми колоннами и нарядной полянкой из белых цветов. В уголке сада заботливо высажены кусты вишни, а рядом с ними видны деревянные качели с накинутой на спинку шалью - явный отсыл к пьесе "Вишневый сад".

"В этом году темой фестиваля стал театр, поэтому родилась идея сделать посвящение - сад-театр "Вишневый сад" Галины Волчек, - рассказала Ольга Тихомирова. - "Вишневый сад" назван в честь одного из ее самых знаменитых спектаклей. И "Вишневый" как олицетворение плодов ее творчества".

"А у меня такое ощущение, что я попала просто в свой театр, только он очень маленький и весь в цветах", - поделилась впечатлением актриса "Современника" Алена Бабенко.

У ее коллеги по цеху Сергея Юшкевича, который пришел вместе с Аленой на открытие сада-театра, был день рождения. "Для меня это стало настоящим подарком", - признался актер.

Артисты и дизайнер с удовольствием покачались на качелях. Создавалось ощущение по-настоящему дачного места, в котором хочется проводить лето в окружении друзей и мечтать о чем-нибудь таком. Философском и прекрасном.

"Соломенная шляпа" – еще один по-настоящему летний проект и принадлежит он умелым рукам скульптора Мелса Геворгяна. Все фигуры здесь выполнены из сена. Детишки будут в полном восторге, а для взрослых – это возможность, вдохнув сладкий запах сена, вспомнить детские годы и окунуться в мир свободы и лета.

"Очень захотелось сделать вещи, немножко такие невесомые, парящие, в динамике, в каком-то смысле фантастические", - пояснил идею своего проекта Мелс. На то, чтобы создать всю композицию, у него с помощницей ушло дней десять.

Третий проект "Мудрость стихии" целиком и полностью посвящен воде. "Наша идея была показать возможность воды как самого пластичного материала, как самого благодарного материала для дизайнера", - рассказал Александр Курляндский, представитель проекта.

Фестиваль будет работать по 21 июля, и у вас впереди еще много времени выбрать свои полюбившиеся летние проекты.

