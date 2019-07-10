У молодежной интеграции Союзного государства появится стратегия развития

В числе многих интересных инициатив Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России - разработка проекта Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства на 2020-2030 годы.

А вот своя эмблема у молодежи Союзного государства уже есть. Ее выбрали по итогам конкурса, в котором участвовали более 30 авторов, представивших свыше 40 различных эскизов. 10 лучших отобрало компетентное жюри. Лидеров определило открытое онлайн-голосование.

Примечательно, что победителем стал коллектив авторов: учитель рисования и графический дизайнер Несвижского государственного колледжа им. Якуба Коласа Инна Бутович и магистрант философского факультета российского Государственного академического университета гуманитарных наук Екатерина Шеховцова. В тандеме они предложили эмблему в виде пазла: с одной стороны, просто и узнаваемо, с другой - заключает в себе символизм интеграционных процессов. Торжественное награждение победителей планируется провести на следующей неделе во время VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

В честь грядущего 75-летия Великой Победы Молодежная палата запускает международный проект "Цифровая звезда", в ходе которого будут оцифрованы памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Будет создана карта памятных мест, чтобы любой человек, зарегистрировавшись в мобильном приложении, мог найти там необходимую информацию либо самостоятельно зарегистрировать объект истории.