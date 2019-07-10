Участники ралли "Шелковый путь - 2019" пересекли границу Монголии

Участники ралли "Шелковый путь - 2019" в третий день гонки 9 июля выехали из российского Улан-Удэ и пересекли границу в столице Монголии - Улан-Баторе. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

В тот же день участники преодолели сложные участки местности - луга здесь чередуются с холмами. Труднопроходимая трасса в этих местах явилась непростым испытанием для водителей.

На этом этапе гонки продолжали лидировать участники из Катара. Российские гонщики заняли второе место с разрывом в 6 минут и 13 секунд, китайские спортсмены были третьими.