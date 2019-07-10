Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины изменила правила отбора участников в детском Евровидении и не допускает к конкурсу юных музыкантов, в последние пять лет выступавших в России. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте конкурса и в котором отражены положения отбора музыкантов.

В нем отмечается, что подать заявку на участие в Евровидении могут только группы или сольные исполнители, являющиеся гражданами Украины или постоянно проживающие в стране. При этом все участники, в том числе "вспомогательный состав" (танцевальный коллектив, музыканты, бэк-вокалисты), должны быть старше 9 и младше 14 лет.

В одном из пунктов говорится, что оргкомитет может отказать в участии на любом этапе или даже отменить результаты отбора, если юный музыкант выступал на территории России в период с 1 января 2014 года или только планирует концерты в будущем.

Прием заявок начался 8 июля и продолжится до 8 августа, затем в течение нескольких дней (до 14 августа включительно) оргкомитет должен опубликовать шорт-лист. На окончательный отбор песни-победительницы и представителя Украины отведено еще 10 дней. Финал детского Евровидения состоится 24 ноября в польском городе Глейвице.

Примечательно, что представители Украины не принимали участие в этом году во взрослой части музыкального конкурса, который проходил в Тель-Авиве в мае. Прошедшая отбор Анна Корсун (Maruv) отозвала свою заявку, отметив, что не собирается превращать конкурс в промоакции политиков. Аналогичным образом поступили еще два финалиста. В итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение не отправлять представителя страны на конкурс. После скандала правительство Украины поручило "усовершенствовать" правила отбора исполнителей.