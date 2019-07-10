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Текст:   Ольга Игнатова 
12:49 10.07.2019

Установить границы между соседними земельными участками стало проще

Кадастровые инженеры получили право запрашивать из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это стало возможным благодаря внесению изменений в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". Изменения вступают в силу 16 сентября 2019 года.

Фото: iStock
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В Федеральной Кадастровой палате Росреестра напомнили "Российской газете", что для того, чтобы стать полноправным владельцем земельного участка, необходимо зарегистрировать права собственности на землю. Установить границы участка поможет кадастровый инженер. Межевание проводится как по заказу самого собственника, так и на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты границ земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.

Согласование границ проводится или на общем собрании заинтересованных лиц, или в индивидуальном порядке под расписку. Но собрание необходимо организовывать с помощью предварительной рассылки извещений - на почтовые адреса или адреса электронной почты всех заинтересованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер. Но запрашивать данные из ЕГРН инженеры не могли.

Фото: iStock
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"Несмотря на то, что процедура согласования местоположения границ является неотъемлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную информацию для обратной связи, кадастровые инженеры не могли использовать эти данные в работе", - уточняет замглавы Федеральной Кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Поэтому для того, чтобы организовать общее собрание, обычно публиковалось извещение в средствах массовой информации, как правило, в местных газетах. По мнению Марины Семеновой, подобный способ выйти на связь с правообладателем земли сложно назвать оптимальными. Местную прессу читают далеко не все. А если даже и читают, то вряд ли обращают внимание на объявления. Поэтому акты согласования границ прописывались без участия владельцев участков. " По закону если владелец участка в установленный срок не подпишет акт согласования или не подаст возражение в течение 15 дней после получения извещения, в акт будет внесена соответствующая запись, и документ будет считаться согласованным", - отмечает Семенова.

Таким образом, неземетивший в газете извещение собственник в дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном положении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде.

Теперь кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ. Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц и предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем.

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