В Беларуси на озере Нарочь отдохнут в этом году 1100 российских ребят

Более 50 российских мальчишек и девчонок отдыхают в эти дни в национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", расположенном в одном из самых живописных и экологически чистых уголков Беларуси.

Сюда россияне приезжают из поколения в поколение. Привлекают знаменитое озеро Нарочь, прекрасная спортивная база, насыщенная развлекательно-досуговая программа. К примеру, сейчас в "Зубренке" совмещает тренировки с отдыхом команда юных пловцов из подмосковного Домодедова. Хотя бассейн здесь отменный, ребята предпочитают купаться в Нарочи, ведь погода очень теплая. На смену им вскоре из Москвы приедет наращивать мастерство и мускулы команда юных таеквондистов. Уже, к слову, в десятый раз.

А в середине августа в "Зубренке" пройдет традиционный белорусско-российский фестиваль детского творчества "Две страны - одна судьба". Каждую страну будут представлять по 50 талантливых мальчишек и девчонок. Чуть позже, уже в 16-й раз, под эгидой Союзного государства тут состоится гражданско-патриотическая смена учащихся кадетских классов и училищ. Она, как и в прошлом году, соберет более 500 белорусских и российских мальчишек и девчонок, мечтающих посвятить себя служению Родине. Всего же в этом году в "Зубренке" весело и с пользой проведут каникулы либо совместят отдых с учебой до 1100 российских ребят.

- В отличие от прежних лет, программа работы с ребятами имеет существенную особенность: нашему "Зубренку" исполняется 50 лет, - говорит заместитель директора по учебно-методической работе Екатерина Шаркель. - И практически весь год мы будем рассказывать гостям, что же сделано за этот немалый период. Мы уже провели конкурс сочинений и рассказов на тему "Зубренок" в моей жизни". Многие и спустя десятилетия тепло вспоминают, что здесь познакомились со сверстниками из дальних регионов и поддерживают дружбу до сих пор. Другим наш центр дал путевку в большую сценическую жизнь - в юности у нас проводили лето такие известные и в России белорусские эстрадные певцы, как Инна Афанасьева, Алексей Хлестов. Ветераны центра расскажут ребятам, с чего все начиналось и благодаря чему "Зубренок" сегодня является одним из самых привлекательных образовательно-досуговых организаций на постсоветском пространстве.

Когда-то по примеру российского "Артека" белорусское руководство решило создать подобный пионерский лагерь в Беларуси, хотя и меньшего масштаба. Уже в 1969 году ребят приняли первый спальный корпус на 160 человек и столовая на 400, школа на 360 учеников. Через три года появился еще один жилой корпус, затем - еще один. Построили и новую школу, почти вдвое больше предыдущей. И после обретения Беларусью независимости развитие "Зубренка" получило новый импульс. Вступил в строй пятый жилой корпус с символическим названием "Солнечный город", началась реконструкция построек прежних лет. В 2013 году здесь появился стадион европейского уровня, а в 2015-м завершилось обновление детского образовательно-оздоровительного центра. И сегодня здесь на 76 гектарах в окружении соснового реликтового леса расположены без малого 60 зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, оздоровления и учебы более чем 16 тысяч мальчишек и девчонок в год.

К слову

Коллектив детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" за достижения в воспитании подрастающего поколения и в ознаменование 50-летия удостоен указом Президента Беларуси Почетного государственного знамени Республики Беларусь.