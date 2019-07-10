В Германии проводят эксперимент по бесплатному проезду на общественном транспорте

Общественный резонанс вызвало решение властей города Монхайм в земле Северный Рейн-Вестфалия, в котором проживают 44 тысячи человек, ввести с апреля 2020 года бесплатный проезд в общественном транспорте. Эксперимент на таком уровне считается первым в Германии, пишет портал газеты Rheinische Post.

По данным местной администрации, в последние годы число пассажиров городского транспорта неуклонно уменьшается. Лишь 10% людей пользуются им. В то же время растет число автомобилистов. С 2012 года общий годовой пробег частного транспорта увеличился с 1,4 до 2,1 миллиона километров. Принятое на коммунальном уровне решение изменит ситуацию, что скажется положительно на экологии.

Бургомистр Монхайма Даниэль Циммерман рассчитывает на успех. По его словам, пока автомашина стоит в гараже, она не приносит расходов. Но после посещения заправки все выглядит совсем иначе. "Надеемся, что автолюбители этот фактор учтут и пересядут в автобусы", - уверен градоначальник.

Циммерман рассказал, что автопарк города состоит из 47 автобусов. Поездки по городу и в соседний населенный пункт Лангенфельд будут бесплатными. Стоимость билета в Дюссельдорф наполовину снизят. "Поездка в автобусе стоит три евро, это психологически сдерживает людей. Мы этот фактор уберем", - объяснил логику действия бургомистр.

Власти подсчитали, что за год от предоставления бесплатного проезда казна города не досчитается порядка трех миллионов евро. Эти средства город компенсирует за счет налоговых поступлений, с которыми все в полном порядке.

Земельная администрация осторожно относится к инициативе Монхайма и считает, что пока рано говорить о ее внедрении во всей Германии. По оценкам транспортного союза области Рейна-Рура, при переходе на бесплатный общественный транспорт ежегодно будут выпадать поступления в размере 1,3 миллиарда евро. Эти деньги можно использовать для инвестиций и поддержки производства. Кроме того, не все коммуны благополучны как Монхайм, где располагаются штаб-квартиры крупных компаний.

Между тем это уже не первая попытка обеспечить на местном уровне бесплатный общественный транспорт. В 1998 году такой эксперимент проделали в городе Темплин в земле Бранденбург. В результате, число пассажиров выросло, что потребовало увеличения количество автобусов. Соответственно, выросли расходы бюджета. Так все и закончилось, хотя стоимость разовых поездок снизили.

В Евросоюзе впереди всех оказался Люксембург. С начала 2020 года там собираются вообще отменить систему билетов и таким образом сэкономить на регулировании этой сферы. Кроме того, с 1 июля 2018 года в Эстонии большинство регионов перешли на бесплатный общественный транспорт. Они последовали примеру столицы, где жители не платят за проезд уже несколько лет.