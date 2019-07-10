В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август.

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко. При этом в южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии - температуры ниже нормы на один градус. В Крыму будет около нормы.

Владимир Тищенко напомнил, что для Москвы среднемесячная температура августа - 16,5 градуса (днем 20-23, ночью 10-13 градусов). А, например, для Севастополя средняя температура августа - 21, 8 градуса (днем 25-28, ночью 16­19 градусов).

На азиатской территории температура выше нормы ожидается в последний летний месяц в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму. Избыток осадков - на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа.

На азиатской территории дефицит осадков в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке. Избыток осадков - на юге Урала, в центральных районах Красноярского края, на юге Якутии.