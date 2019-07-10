В Госдуму внесен законопроект о книжных памятниках

В России предлагается создать реестр книжных памятников - особо ценных книг и документов. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской.

Под "книжными памятниками" подразумеваются, в частности, рукописные книги, созданные до XVIII века включительно. Кроме того, это печатные издания, выпущенные до 1830 года включительно. Такая дата выбрана потому, что это условная граница перехода от ручного набора к механическому прессу при книгоиздании.

В реестр также могут войти иные рукописные книги, печатные издания, иные документы, а также коллекции в случае содержания в экспертном заключении вывода об их выдающейся духовной, материальной ценности, особого исторического, научного, культурного значения.

Существующие нормативные акты не решают в полном объеме задачу государственного учета книжных памятников, а положение о реестре книжных памятников до настоящего времени не утверждено, указано в пояснительной записке.

Принятие закона, считают авторы, будет способствовать их сохранению как части национального и мирового культурного наследия, а также их введению в научный и культурный оборот.