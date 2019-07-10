12 июля в южнокорейском Кванджу стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Это главный старт года для прыгунов в воду, хай-дайверов, синхронистов, ватерполистов, пловцов-марафонцев и пловцов, предпочитающих бассейн.

Больше всего комплектов наград (42 из 76) разыграют в "классическом" плавании. Количество в данном случае не уступает качеству. Именно этот турнир будет самым зрелищным и интересным. Два года назад на ЧМ в Будапеште сборная России показала лучший результат в новейшей истории, выиграв 10 медалей, в том числе три золотые. В далеком 2003-м в Барселоне у нас был один чемпион на олимпийских дистанциях 50 и 100 м вольным стилем - Александр Попов. В Будапеште на высшую ступеньку пьедестала поднялись Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков. Наши чемпионы едут в Кванджу защищать свои титулы.

Например, Антон Чупков отправляется в Корею в статусе лидера сезона. На отборочном чемпионате России в апреле Антон проплыл свою коронную дистанцию 200 м брассом за 2.07,00 секунды, обогнав одного из своих главных конкурентов Иппея Ватанабе (2.07,02). Но мировой рекорд, датированный 2017 годом, все еще принадлежит японцу (2.06,67).

О духе соперничества, об идеальном заплыве и своих целях на ЧМ и Олимпиаду Антон Чупков рассказал "РГ".

После вашей победы на чемпионате России тренер Александр Немтырев сказал, что ждал мирового рекорда. Признайтесь, были такие планы?

Антон Чупков: В принципе результат получился оптимальным. Время показал хорошее. Ну а тренер всегда хочет большего. Сам я остался доволен. Как рассчитывал, так и проплыл.

На ЧМ в Будапеште вы домчались к "золоту" быстрее (2,06,96). Но вот на Олимпиаде в Рио для чемпионства Александру Баландину из Казахстана хватило 2.07,46. Что увидим на табло на предстоящих главных стартах?

Антон Чупков: На Играх-2020 в Токио, думаю, будут бешеные секунды. Там пьедестал точно "закроется" в пределах 2,07. Так что расслабляться рано.

Японец Ватанабе идет вторым в мировом рейтинге. Это важно для начала психологической борьбы перед чемпионатом мира?

Антон Чупков: Если говорить о заочном соперничестве, то, конечно, мы следим за тем, как плывут наши конкуренты. Заходим с ребятами на сайты с протоколами, изучаем. Но не скажу, что эта информация играет ключевую роль. Уже после ЧР мы пересекались с Ватанабе на Серии чемпионов - новом турнире ФИНА. Я его тоже обыграл. Это были промежуточные соревнования. Мы выступали под нагрузкой, плыли не в самом лучшем состоянии. Но все равно на старт выходили только сильнейшие. Было интересно побороться. Хотя главная битва состоится в другом месте.

Да, на Серии чемпионов вы оба показали не самые быстрые секунды. А приблизиться к мировому рекорду Ватанабе или даже побить его в Кванджу реально?

Антон Чупков: Такой жесткой задачи нет. Я не зациклен на этом. Цифры не стоят перед глазами. Главное для меня - получить удовольствие от заплыва, тогда и время покорится. Не могу ответить, какие признаки у этого идеального состояния или как его добиться. Все как-то само собой получается. Просто если ловлю кайф, значит, я на пике формы, комфортно себя чувствую, грамотно прохожу по дистанции, и все складывается.

Помимо вот этого настроя в чем ваши сильные стороны?

Антон Чупков: Скольжение. Тренер говорит, это природное качество. Помню, как он объяснял, что такое "растянуться": "Представь, что твой позвоночник, как резинка, растягивается, и ты тянешься вперед". Я думаю, у каждого пловца свои фишки. С детства смотрел, как плавает 200 м олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Даниель Дьюрта. Старался брать с него пример. Хотя с возрастом понял, что все очень индивидуально. Нужно прислушиваться к себе.

ЧМ пройдет в Корее, Олимпиада - в Японии. Как вы относитесь ко всей этой азиатской теме?

Антон Чупков: Честно говоря, перелет и акклиматизацию переношу тяжело. Хорошо, что у нас были предусмотрены сборы во Владивостоке и Осаке, откуда мы уже отправимся в Кванджу непосредственно за несколько дней до старта плавательного турнира. Это должно снять проблемы. Поможет прийти в себя. Я знаю это по личному опыту. Мы же с Вовой Морозовым ездили тренироваться в Японию. Провели там 10 дней перед китайским этапом Серии чемпионов.

Статус одного из лидеров сборной не напрягает?

Антон Чупков: Давления нет. Наоборот, у нас отличная атмосфера в команде. Так что едем на чемпионат мира с хорошим настроем.