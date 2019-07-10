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Рубрика: В мире

В канадском отеле 46 человек отравились угарным газом

В Канаде 46 человек были госпитализированы в результате отравления угарным газом в отеле Super 8 Motel West в городе Виннипег. Состояние 15 пострадавших медики оценивают как критическое.

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Всего на момент ЧП в отеле находились 52 человека, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. По словам представителя пожарной службы Виннипега Алекса Форреста, концентрация оксида углерода в воздухе внутри помещений превышала опасный уровень в десятки раз.

Компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, опровергла появившуюся ранее информацию, что причиной отравления постояльцев отеля стала утечка бытового газа. Специалисты утверждают, что люди отравились угарным газом, который производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах, отопительных котлах, печах, барбекю, использующих пропан, газовых водонагревателях и сушилках для белья.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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