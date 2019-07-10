Киргизия вновь претендует на упоминание в Книге рекордов Гиннесса. Удивить мир на этот раз решили в Караколе - административном центре Иссык-Кульской области, который несколько дней назад отпраздновал 150-летие.

По столь значимому поводу в городе прошли торжества, главной изюминкой которых был фестиваль ашлямфу. Это дунганское национальное блюдо - визитная карточка города, некогда носившего имя известного русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского. В честь юбилея в Караколе замыслили приготовить самую большую в мире порцию ашлямфу.

Над блюдом трудились 10 поваров. Его вес составил 1,5 тонны. Затем ашлямфу угостили не менее четырех тысяч человек, пришедших на празднование юбилея. Угощение раздавали гостям бесплатно.

- Не ожидала, что столько людей готовы стоять в очереди, - призналась журналистам повар Мавлюда Сайфуллаева. - Ашлямфу из Каракола давно считается брендом Киргизстана, и, думаю, в будущем оно станет известно всему миру.

Впрочем, удивлять жителей и гостей города решили не только фирменным блюдом, но и группой "великанов" - самых высоких людей республики, специально приглашенных на юбилей из разных регионов страны. Любой желающий мог сфотографироваться с ними на память. Затем на центральной площади прошел гала-концерт со звездами местной эстрады.

Если заявка кулинаров и мэрии Каракола будет удовлетворена, Киргизия войдет в Книгу рекордов Гиннесса вторым национальным блюдом. Ранее, в 2018 году, республика уже удостоилась включения в издание тем, что в Бишкеке приготовили самую большую порцию бешбармака (свыше 1,4 тонны) и чучука - колбасы длиной в 117 метров.

Справка "РГ"



Ашлямфу, или ашлянфу (аш (тюрк.) - "блюдо, еда"; лянфу (дунг.) - "холодный крахмал")- это лапша с кусочками крахмала, яиц и рубленой зелени. Предполагается, что в Киргизию это блюдо привезли дунгане-переселенцы из Китая, многие из которых в первое время оседали в Пржевальске. Готовится во многих азиатских странах, но на постсоветском пространстве наибольшую известность получило именно каракольское ашлямфу.

Четырежды переименованный

История Каракола начинается с 1869 года. Его заложил русский штабс-капитан, барон Александр Каульбарс, перед которым командование поставило задачу выбрать удобное место военно-административного центра на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию. Он назвал новый населенный пункт Караколь - по имени реки, на берегах которой и появилось сначала военное укрепление, а затем и сам город.

В 1889 году по повелению царя Александра III Каракол переименовали в честь Николая Михаиловича Пржевальского, великого русского географа, исследователя и путешественника, который умер на Тянь-Шане от брюшного тифа и по его же желанию похоронен на берегу Иссык-Куля.

В 1922 году городу вернули прежнее название - Каракол. Однако в 1939-м он вновь стал именоваться Пржевальском. Решение сменить название советские власти объяснили стремлением отметить 100-летие великого путешественника. В 1992 году - после объявления суверенитета - город пережил очередной "ребрендинг". С того момента и по сию пору он называется Каракол. Тем не менее весной текущего года в городе прошли мероприятия, посвященные 180-летию со дня рождения Николая Пржевальского. А российская сторона выделила на ремонт его мемориального комплекса 11 миллионов рублей.

Искал Атлантиду

Николай Пржевальский, чье имя долгие годы носил город, прославился эпохальными экспедициями в Азию. Ему в общей сложности, с учетом других путешествий, суждено было провести в дороге больше девяти лет, а общая протяженность проделанного с товарищами пути превысила 33 тысячи километров. Перед смертью он готовился к экспедиции на Тибет, снарядить которую намеревался в Караколе.

По бытовавшим много веков легендам, где-то недалеко от Каракола в водах Иссык-Куля покоился древний город. Пржевальский пытался доказать его существование и, согласно одному из его писем, наблюдал "киргизскую атлантиду" лично - в водах озера с места, который ему указали местные монахи. Иссык-кульская страсть Пржевальского, однако, ничего, кроме разочарования, исследователю не принесла. Нехитрое техническое оборудование позволяло проводить работы лишь на мелководье.

Памятник Пржевальскому в Караколе появился через шесть лет после его кончины. Два года ушло на заготовку и перевозку каменных глыб, три - на их обработку и подгонку. По словам проректора по информации и связи с общественностью Киргизско-Российского Славянского университета Леонида Сумарокова, памятник стал первым произведением монументальной скульптуры на Тянь-Шане. Он получился изящным и одновременно величественным. Высота составила 8,2, а ширина - 2,5 метра. Вес памятника 365 тонн, масса орла - тонна.

Среднерусский Тянь-Шань

У путешественников из России Каракол вызывает эффект дежавю. Причем не только потому, что многие здания в городе несут в себе отпечаток советской архитектуры. Отнюдь. Старая часть города словно перенесена на берега Иссык-Куля из среднерусской полосы с бревенчатыми домами и резными ставнями. Особый колорит городу придает и деревянный храм Пресвятой Троицы конца XIX века, построенный без единого гвоздя. Из того же материала построена и уникальная для Киргизии мечеть в китайском стиле.

Столь удивительные детали в облике Каракола связаны с... сейсмической активностью региона. Согласно историческим источникам, до 1897 года молодой город застраивался глинобитными домами. Однако после сильного землетрясения, разрушившего частично или полностью многие здания, население стало отдавать предпочтение дереву.

Удивительна и планировка города. Каракол разделен на прямоугольные кварталы, а его улицы соревнуются друг с другом по правильности линий.