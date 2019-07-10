В Киргизии прошли два международных чемпионата по таэквондо

Сразу два крупных турнира по таэквондо - чемпионат Азии и Открытый кубок Азии - прошли с большим успехом в курортном городе Чолпон-Ате. Киргизия впервые стала местом столь масштабных соревнований по этому виду спорта.Для участия в них в республику съехались спортсмены из 15 стран мира.

Такого количества флагов и представителей таэквондо на побережье озера Иссык-Куль ранее не было. В прошедших турнирах участвовали свыше 1000 таэквондистов из Британии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, КНР, Малайзии, Молдовы, Пакистана, России, США, Узбекистана, Южной Кореи и Японии. Соревнования совпали с открытием купального сезона и стали настоящим подарком для отдыхающих.

В состязаниях, которые длились три дня, за медали боролись участники самых разных возрастных групп: начиная с детей 6-7 лет и заканчивая взрослыми - до 36 лет. Причем в их числе и женщины. Представительницы прекрасного пола с удовольствием занимаются этим видом единоборства. На турнире они демонстрировали силу, ловкость, смелость и волю к победе, ничуть не уступая мужчинам.

Организаторами большого спортивного праздника выступили Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Федерация таэквондо КР под руководством Эдуарда Хегая. В заслугу последнего и ставится то, что маленькая республика добилась проведения чемпионата Азии на своей территории. Это отдельно отметил в своем приветствии спортсменам президент Международной федерации таэквондо (ITF) Чой Джун Хва.

- Когда несколько лет тому назад мистер Хегай говорил мне, что планирует у себя дома провести соревнования мирового масштаба, я только улыбался, - признался он. - Не верил его мечте.

Чой Джун Хва выразил восхищение организацией турниров, атмосферой, гостеприимством хозяев и теплом зрителей.

Победители определились по итогам трех дней жарких схваток. Лидерами стали хозяева турнира. Сборная Киргизстана заняла первое место, завоевав 432 медали, из которых 183 высшей пробы, 114 серебряных, 135 бронзовых. Второе место у команды Узбекистана, третье - у таэквондистов России. По словам представителей Госагентства,к участию в соревнованиях допускались только спортсмены, имеющие первый дан и выше.

- Мы прекрасно понимаем, что для вовлечения детей, молодежи и взрослого населения в спорт необходимо создать примеры и образцы для подражания, и каждый из присутствующих здесь может стать таковым, - заявил глава Гос-агентства Канат Аманкулов.

По его словам, мероприятия подобного уровня, как правило, становятся толчком для дальнейшего развития того или иного вида спорта в республике, способствуют популяризации массового физкультурного движения, служат залогом оздоровления общества.

Кстати



Состязания таэквондистов проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям". Это современное спортивное трехэтажное сооружение, введенное в строй три года назад в рамках реализации социальной программы. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. На первом этаже расположен универсальный зал, где можно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису, боксу и борьбе. На втором -кафе и Центр кочевой цивилизации, а на третьем- конференц-зал, рассчитанный на 500 человек.